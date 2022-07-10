День Петра и Павла имеет много традиций, самая известная из которых - запрет на купания в водоемах.

День Петра и Павла - один из важнейших православных праздников лета. Отмечается он 12 июля и посвящен апостолам Павлу и Петру. Этот праздник отмечается с давних времен и оброс многими обычаями и приметами. Наши предки считали день Петра и Павла рыбным праздником, но при этом в эту дату запрещалось купаться в водоемах.

Что нужно сделать в День Петра и Павла

Апостолы Петр и Павел покровительствуют рыбакам. В этот день хорошо клюет рыба, поэтому обязательно стоит сходить к водоему с удочкой или сетью. Святым молятся о хорошем улове рыбы. А хозяйки в Петров день готовят рыбные блюда, чтобы в семье всегда был достаток и взаимопонимание.

В этот день красиво одевались и прихорашивались, а также убирали дом. Днем обязательно нужно сходить в церковь и помолиться об исцелении от различных болезней, об изгнании бесов и излечении от безумия.

Ночь с 11 на 12 июля считается бесовской. Молодежь в эту ночь прыгала через костер, занималась шутками и розыгрышами, гадала на любовь и будущее.

Почему нельзя купаться на Петра и Павла и что ещё нельзя делать

День Петра и Павла имеет много запретов.

Согласно давним поверьям, сегодня возле водоемов обитает нечистая сила, а в воде она густо кишит. Поэтому в день Петра и Павла строго запрещено купаться в реках, водоемах и море, особенно с детьми. Возле воды также лучше не находиться, если только вы не рыбачите.

Женщинам нельзя шить и вязать, иначе можно навлечь на себя беду.

На Петра и Павла церковь не проводит венчания. Кто повенчается сегодня, тот быстро разойдется.

Нельзя ничего давать и брать взаймы, иначе весь год в кошельке будет пусто.

Нельзя ходить в лес, поскольку все звери и змеи в эту дату становятся очень агрессивными.

В день Петра и Павла нельзя есть овощи и фрукты нового урожая. Согласно народным приметам, это может привести к неурожаю в следующем году.

Супругам стоит воздержаться от интимной близости в этот день, чтобы в браке не было разлада.

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