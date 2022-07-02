Какого числа праздник Петра и Павла, а также как принято его отмечать в христианстве - узнайте в материале УНИАН.

Петр и Павел - первоверховные апостолы, которые были преданными учениками Христа и приняли мученическую кончину в I веке нашей эры. УНИАН расскажет, чем примечателен праздник Петра и Павла и какие традиции существуют в этот день.

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Кем были апостолы Петр и Павел - история

Симон (так звали апостола Петра при рождении) происходил из простой бедной семьи и был рыбаком. Однажды брат Андрей познакомил Симона с Иисусом, который нарек его Петром, что означает "скала". Апостол Петр стал преемником Христа и участником многих важных событий, описанных в Евангелие - был вместе с Христом в Гефсиманском саду, отрекался от Христа, но получил прощение, после Воскресения путешествовал по миру, чтобы рассказать людям об этом событии.

Савл (будущий апостол Павел), напротив, известен, как ярый гонитель христиан и человек, имевший знатное происхождение. Однажды ему явился Спаситель и спросил, за что Савл гонит его. После этого язычник принял таинство Крещения с именем Павел и стал проповедовать христианство.

Апостолы Петр и Павел считаются одними из самых значимых святых и последователей Христа, поэтому их память почитается христианами во всем мире.

Что означает праздник Петра и Павла - дата и традиции

День памяти апостолов Петра и Павла - непереходящий праздник, каждый год он отмечается в одну и ту же дату - 12 июля. В этом году его встретят сразу после того, как окончится Петров пост.

Православные верующие в этот день ходят в церковь и ставят свечи за здравие родных, а также просят Петра и Павла о заступничестве, о защите от темных сил и об исцелении болезней. По возвращении из храма люди готовят пышный стол, на котором обязательно должны присутствовать рыба и овощи. После застолья блюда убирать нельзя - вечером на трапезу приходят умершие родственники.

В народных поверьях день Петра и Павла открывал череду свадеб - считалось, что люди, обручившиеся в период с 12 июля до 5 августа, проживут долгую и счастливую совместную жизнь. Народная присказка "Петр и Павел час убавил" - она означает, что с 12 июля летние дни идут на убыль и становятся короче. Зато именно с этой даты открывается сезон у рыбаков - мужчины, которые любят ходить на рыбалку, должны помолиться святым о богатом улове.

День памяти Петра и Павла - что нельзя делать

Православная церковь диктует целый ряд запретов, которые нельзя игнорировать, если вы не хотите привлечь в свою жизнь неприятности. В день Петра и Павла нельзя:

тяжело работать физически и по дому;

сплетничать и сквернословить;

одалживать деньги и самим брать в долг;

купаться в открытых водоемах;

заниматься рукоделием.

По народным поверьям, в эту дату лучше не ходить в лес, иначе лесные духи испугают человека и заберут его душу с собой.

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