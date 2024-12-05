День ангела у каждого человека бывает лишь раз в году - это дата, ближайшая ко дню рождения.

День ангела, или именины - это день памяти святого, которого считают покровителем человека с таким же именем.

5 декабря день ангела по новому церковному календарю празднуют Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

По старому стилю - Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Савва, Федор.

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День ангела 5 декабря - значение имени

Именины по новому стилю отмечают:

Геннадий - греческое имя, которое переводится как "благородный".

Геннадии - обычно добрые и уравновешенные люди, в большинстве своем отличаются консерватизмом и педантичностью. Всегда все дела стараются доводить до конца. Натура их может быть двойственной, стремятся к власти.

Захар - имя имеет древнееврейское происхождение, трактуется как "память Господня".

Захары - общительные и уверенные в себе мужчины. Чаще всего из них получаются отличные семьянины, если они встречают человека с похожими жизненными целями.

Илья - имеет славянское происхождение, переводится как "верующий".

Мужчины с этим именем отличаются добротой и порядочностью. Они найдут компромисс из любой ситуации. Но в них ищут выгоду и для себя.

Савва - имя арамейское, трактуется как "мудрый".

Ошибочно считается, что это - краткая форма имени Савелий, но это не так. Саввы - властные и прямолинейные мужчины, на которых всегда можно положиться.

Сергей - латинское по происхождению, означает "знатный". Есть и вторая версия, по которой имя происходит от слова "servi dei" - "слуга Бога".

Мужчины с этим именем - добрые, надежные и порядочные, стараются не идти наперекор совести. На них может оказывать сильное влияние чужое мнение.

Именины по старому стилю отмечают Илья и Савва, а также:

Владимир - славянское имя, его значение - "знаменитый правитель", "славный властитель".

Одно из самых популярных времен современности. Владимиры отличаются особой внутренней силой. Это обычно благородные мужчины, коммуникабельные и энергичные. Володи имеют особую внутреннюю силу, они благородны, энергичны, но нуждаются в поддержке родных и близких.

Иван - имеет еврейское происхождение, в переводе означает "Яхве (Бог) смилостивился".

Иваны относятся к порядочным мужчинам, щедрым и добрым. Окружающим легко с ними в общении. Некоторым Иванам не чужды амбиции, и они любят схитрить.

Максим - латинское имя, его трактовка - "великий".

Максимов любят за их большое сердце и мужество. Это добрые и честные по своей сути мужчины, которые не терпят фальши и несправедливости.

Марк - еще одно латинское имя, переводится как "молоток".

Марки - это обычно довольно успешные мужчины. Они не показывают своих эмоций, но иной раз бывают резкими в общении. Хотя сами по себе - добрые и отзывчивые. Их отличительная черта - умеют с ходу принимать важные решения.

Михаил - имеет древнееврейские корни, переводится как "никто не равен Богу".

Открытые и добродушные Михаилы также очень мужественные и любят во всем помогать другим. Также им иногда свойственно быть замкнутыми и ранимыми. В личной жизни им необходимо больше личного пространства.

Алексей - походит от древнегреческого имени, в переводе - "защитник" и "помощник".

У Алексеев довольно твердый характер, но порой они все-таки бывают сентиментальны. Могу также быть скрытными. Стремятся во всем быть первыми.

Афанасий - имя родом из Древней Греции, переводится как "бессмертный".

Когда-то было очень популярным. Афанасиев ценят за их мягкий характер и спокойствие. Они часто помогают другим, причем бескорыстно, и даже готовы жертвовать своими интересами ради других.

Павел - латинское имя, означает "малый".

Это имя получило популярность благодаря апостолу Павлу. Павлы - добряки, легкие в общении. В то же время могут быть принципиальны - их характер довольно противоречив. Если оказываются в плену эмоций, могут переступить через собственные ценности и принципы.

Петр - греческое имя, означает "камень".

Петры - мужчины добрые, энергичные, типичные холерики. Но очень часто в их характере уживаются абсолютно противоположные черты - к примеру, они могут быть как радикалами, так и консерваторами, или практичными и мечтательными одновременно.

Федор - произошло от древнегреческих слов - "теос" и "дорон", то есть, "Бог" и "дар", "дар Божий".

Мужчины с этим именем обычно очень талантливы. К ним часто обращаются за советом, и они всегда готовы прийти на помощь. Упорно добиваются своих целей.

День ангела - картинки с пожеланиями

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