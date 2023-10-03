Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

4 октября по новому церковному календарю вспоминают вспоминают священномученика Иерофея. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

4 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

4 октября (17 октября по юлианскому календарю) - день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. Иерофей жил в I веке, в Афинах и состоял в Ареопаге - Верховном суде Афин. Вместе с Дионисием Ареопагитом он присутствовал на проповеди апостола Павла, и тоже уверовал в Христа. Апостол Павел позже рукоположил Иерофея в сан епископа.

Иерофей Афинский вел благочестивую жизнь, был мудрым наставником и много сделал для распространения христианской веры. По преданию, он вместе с другими апостолами были при погребении Пресвятой Богородицы и воспевали божественные песнопения, провожая Ее. Однако, как и другие христиане в те времена, священномученик Иерофей, епископ Афинский, попал под гонения и погиб.

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Церковный праздник 4 октября по старому стилю - день памяти апостола от 70-ти Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 21 сентября.

Приметы на 4 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ноябре, зимой и весной:

день пасмурный выдался - такая погода будет еще месяц;

ветер сильный - зима будет суровой;

листья у березы пожелтели вверху только - весна будет теплой и ранней;

потеплело к вечеру - зимой будет много снега.

В народе 4 октября - праздник Ерофеев день, Ерофея Лешегона, Проводы Лешего. Считается, что с этого момента осень поворачивает на зиму - "С Ерофея и зима шубу надевает", а лешие и вся другая лесная нечисть уходят в землю до весны.

Что нельзя делать 4 октября

Что сегодня нельзя делать:

говорить и думать о плохом;

верить незнакомым людям и пускать их в дом - можно стать жертвой мошенников;

идти в лес - можно заблудиться из-за проделок лешего.

Также в этот день не рекомендуют планировать много дел, затевать генеральную уборку и т.п. - большинство сделать не успеете и чревато проблемами со здоровьем.

Что можно делать 4 октября

Святому Иерофею Афинскому молятся о помощи в трудной ситуации, принятии решения. Священномученик также покровительствует школьникам и студентам.

День считается непредсказуемым, полон фальши и лицемерия, поэтому нужно соблюдать во всем осторожность. 4 октября также считается последним днем, когда нечисть может устроить шабаш. Поэтому это время в старину старались проводить дома или во дворе, а над дверью вешали связки лука и чеснока - чтобы защитить жилище от злых чар. В наше время сложно соблюдать запрет не выходить из дома, поэтому перед выходом лучше прочесть молитву.

В этот день можно делать ежедневную уборку и готовить, но, как было уже сказано, затевать больших дел не стоит.

4 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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