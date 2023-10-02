Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

3 октября по новому церковному календарю вспоминают священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

3 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

3 октября (16 октября по юлианскому календарю) - день памяти святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, а также Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Дионисий жил в Афинах, в I веке. Он получил хорошее образование и уехал Илиополь (Египет), чтобы изучать астрономию. Там, в момент распятия Христа он стал свидетелм солнечного затмения.

Видео дня

Когда Дионисий вернулся домой, его избрали в Верховный суд Афин, называемый Ареопаг, и судью прозвали Ареопагит. Позже в суд пригласили апостола Павла - он разъяснил христианское учение и Дионисий уверовал в Христа, стал последователем Павла. Три года судья сопровождал апостола и после стал епископом Афинским.

Когда при императоре Нероне пошли гонения на христиан, то апостолов Павла и Петра казнили. Тогда Дионисий решил во что бы то ни стало продолжить их дело. Он, а также священнослужитель Рустик и Елевферий отправились проповедовать в Италию, Испанию, Германию, Галлию (Францию). В Лютеции Галлийской (ныне Париж), их схватили и бросили в тюрьму, а после казнили.

Церковный праздник 3 октября по старому стилю - день памяти благоверного князя Михаила Черниговскогo и его боярина Феодора, а также великомучеников Евстафия Плакиду, его жены и детей. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 сентября.

Приметы на 3 октября

По приметам дня судят, какими будут осень и зима:

если в этот день сыро и туманно, а в воздухе - много белой длинной паутины - к погожей осени, снег пойдет не скоро;

сухая погода стоит - зимой будет мало снега;

шишки низко на елке растут - морозы ударят рано, а если высоко - то будет морозно только в конце зимы;

клен и береза не сбрасывают листья полностью - зима будет холодная.

В народном календаре 3 октября - праздник Денис Позимний или Денисов день. В старину в этот день остерегались недоброго глаза и старались не нарушать опеределенные запреты.

Что нельзя делать 3 октября

День 3 октября считается одним из самых непростых в году. Что сегодня нельзя делать:

принимать незваных гостей - принесут в дом беду;

говорить "нет" любимым людям - может случиться ссора, а помириться будет тяжело;

поднимать с пола оброненные кем-то деньги;

стричься - волосы будут расти медленно.

Также в этот день не советуют открывать окна надолго - по поверьям, через них может проникнуть нечисть. Но этому есть рациональное объяснение: на улице холодает, и на сквозняке легко подхватить простуду.

Что можно делать 3 октября

Хорошо утром пойти в церковь, а если нет такой возможности - помолиться дома. У святого Дионисия просят помощи в семейных делах, воспитании детей, сил, чтобы преодолеть жизненные невзгоды.

В этот день в старину на подоконниках раскладывали лук и чеснок - ими отпугивали нечисть. Редьку, чеснок и лук с солью тоже нужно съесть с этой же целью - или потому, что они помогают противостоять сезонным простудам. Считается, что сны на Дениса Позимнего - вещие.

3 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Денис, Иван, Павел, Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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