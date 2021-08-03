Сегодня христианская церковь призывает почтить память нескольких святых.

В этот день среди верующих проходят чествования преподобного Онуфрия Печерского - святого, который жил в Киеве в 12 веке. Он был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах. По сей день там находятся его нетленные мощи.

К сожалению, подробных сведений о его жизни нет. Известно только, что он соблюдал молчаливый затвор, как и многие монахи Киево-Печерской лавры. На Руси испокон веков его память почитали молчанием. Считалось, что все работы 3 августа следует выполнять молча, иначе можно накликать беду. Ранее мы рассказывали о том, как отмечают народный праздник 3 августа в Украине.

Какой праздник 3 августа по православному календарю - день памяти пророка Иезекииля

Относится к числу “великих пророков”, родился около 622 года до н.э в Иудее. Был священником и с первым караваном пленных в 527 году до н.э был отправлен в Вавилон. Жил в поселке Тель-Авив. После того, как ему были даны видения от Господа, Иезекииль в 592 году до н.э стал пророком.

Читайте такжеС Днем Ильи 2021 - поздравления для православных в картинках и стихахЕго дом, как и дома многих изгнанных пленных священников, стал пристанищем для верующих иудеев. Именно из таких домов впоследствии возникли синагоги. Иезекииль читал людям проповеди, а позже стал автором ветхозаветной книги.

Согласно преданию, был умерщвлен одним из правителей за обвинения в бесчестии.

Церковный праздник сегодня - день памяти преподобного Симеона Юродивого и спостника его - Иоанна

Святые жили в VI веке в Сирии. После путешествия в Иордан к святым местам, они решили не возвращаться домой и остаться в монастыре. Приняли постриг в монастыре св. Герасима, а после отправились к Мертвому морю. Совершали многие подвиги, сражаясь с искушениями. Так Симеон и Иоанн прожили 29 лет. По истечении этого времени Симеон уехал в город Емесу и начал юродствовать, спасая других людей.

Путь его состоял в том, чтобы вразумить общественность и призвать к здравомыслию словом и делом. За страдания во имя Господа Христос наградил святого даром предсказаний, тогда Симеон увидел землетрясение, которое уничтожит Антиохию. В 590 году скончался, а вскоре умер в пустыне и Иоанн.

Приметы 3 августа

Наши предки считали, если ночь холодная, то зима будет морозная и наступит очень рано, снег ляжет уже в начале ноября. Если будут лить ливни, то осень ждали раннюю и сырую. Ну а теплая и сырая погода сулит хороший урожай грибов.

Что сегодня нельзя делать

обманывать, а если сказать правду не получается, нужно уйти от ответа;

брать в руки острые предметы, в том числе, ножи и вилки;

отказывать в гостеприимстве и отказываться от выгодных предложений;

есть яблоки в не переработанном виде.

Что можно делать 3 августа

В этот день наши пращуры подготавливали амбары для зерна: меняли доски, перестилали пол, проветривали. Всю работу выполняли молча. Также на рассвете ходили к источнику и набирали “молчальную воду”, которая обладала целебными свойствами. Работая в саду, собирали яблоки, варили из них квас, компоты, делали вино.

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Автор: Кристина Кащавцева