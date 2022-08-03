Христиане отмечают церковный праздник 3 августа в честь Онуфрия Молчаливого и христианского пророка Иезекииля. На Онуфрия наши предки убирали зерно в погреба и сараи, чинили амбары и меняли гнилые доски.
Святой Онуфрий был известен своим длительным молчанием, поэтому славяне проводили этот день в молчании. Верили, что тогда Онуфрий благословит человека. В молчании работали в поле или в доме, собирали урожай овощей и ягод. Женщины молча готовили еду, чтобы она получилась вкусной.
День 3 августа считается удачным для сбора яблок. Собранные сегодня яблоки будут долго храниться. Из них готовят яблочное повидло, компот, варенье. 3 августа принято впускать кошку в дом - считается, что животное принесет благополучие и изгонит болезни.
Что нельзя делать 3 августа
- Купаться в водоемах с этой даты не следует, иначе заболеете.
- Нельзя много разговаривать, болтать не по делу и сплетничать, рассказывать чужие секреты, ссориться.
- Категорически запрещено обманывать в этот день.
- Нельзя отказывать в помощи, если у вас её попросили.
- Не стоит есть сырые яблоки - они сегодня плохо перевариваются.
Приметы погоды 3 августа
- Много светлячков - к ранней осени.
- Если желудей много, то год будет урожайным.
- Если во время дождя ухают совы, то погода скоро прояснится.
- Прохладная ночь - к ранней зиме.
- Дождь с грозой - к долгой и мокрой осени.
- Туман стелется над землей - к потеплению.