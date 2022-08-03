Народный праздник 3 августа получил названия Онуфрий Молчаливый, Безмолвник.

Христиане отмечают церковный праздник 3 августа в честь Онуфрия Молчаливого и христианского пророка Иезекииля. На Онуфрия наши предки убирали зерно в погреба и сараи, чинили амбары и меняли гнилые доски.

Святой Онуфрий был известен своим длительным молчанием, поэтому славяне проводили этот день в молчании. Верили, что тогда Онуфрий благословит человека. В молчании работали в поле или в доме, собирали урожай овощей и ягод. Женщины молча готовили еду, чтобы она получилась вкусной.

День 3 августа считается удачным для сбора яблок. Собранные сегодня яблоки будут долго храниться. Из них готовят яблочное повидло, компот, варенье. 3 августа принято впускать кошку в дом - считается, что животное принесет благополучие и изгонит болезни.

Что нельзя делать 3 августа

Купаться в водоемах с этой даты не следует, иначе заболеете. Нельзя много разговаривать, болтать не по делу и сплетничать, рассказывать чужие секреты, ссориться. Категорически запрещено обманывать в этот день. Нельзя отказывать в помощи, если у вас её попросили. Не стоит есть сырые яблоки - они сегодня плохо перевариваются.

Приметы погоды 3 августа

Много светлячков - к ранней осени.

Если желудей много, то год будет урожайным.

Если во время дождя ухают совы, то погода скоро прояснится.

Прохладная ночь - к ранней зиме.

Дождь с грозой - к долгой и мокрой осени.

Туман стелется над землей - к потеплению.

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