Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

20 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Игнатия Богоносца. В народном календаре - Игнатьев день. Рассказываем о его традициях, запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 20 декабря по старому стилю.

20 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 декабря (2 января по старому стилю) - день памяти святого Игнатия Антиохийского, которого прозвали Богоносцем.

О святом Игнатии известно немного. Предполагают, что он родился в Антиохии в I веке, сам был сирийцем и учеником Иоанна Богослова - именно у него Игнатий получил глубокие знания во многих науках. Свое прозвище - Богоносец - он получил за то, что, как сказано в Евангелие от Матфея, Иисус брал младенца Игнатия на руки. Есть и другая версия: Игнатий получил прозвище, потому что был "носителем Божественного духа". Позже святой стал одним из самых известных крупных христианских писателей - его считают автором посланий живущим в Эфесе, Магнезии, Траллии, Филадельфии, Смирне и Риме.

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После того, как апостол Петр покинул пост епископа Антиохии, его занял Игнатий. Но во времена правления императора Траяна, епископ попал под гонения. Его сослали в Рим, где заставляли отречься от веры, а после бросили на растерзание львам. Мощи святого находятся в храме святого Климента, в Риме.

Праздник 20 декабря по старому стилю - день памяти святого Амвросия Медиоланского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 7 декабря.

О чем говорят приметы на 20 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшие дни, а также лето:

если в этот день мокрый снег - лето будет дождливым, а если стоит ясная погода - засушливым;

солнце в дымке - жди пургу;

собаки и коты валяются в снегу - тоже к пурге;

паук плетет в доме паутину - завтра будет погожий день;

громко каркают вороны - к мокрому снегу.

В народном календаре 20 декабря - праздник Игнатьев день, Игнатом и Обереговым днем. Считалось, что в это время нужно защищать дом от напастей и проводили для этого ряд обрядов.

Что нельзя делать 20 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и сквернословить;

отказывать в помощи;

нарушать правила поста.

По народным поверьям в этот день не стоит брать и давать деньги взаймы - иначе год без денег просидишь. Также категорически запрещается покупать обувь - согласно примете, так можно сократить себе жизнь.

Что можно делать 20 декабря

В этот день можно пойти храм или помолиться дома. Игнатия Богоносца просят защитить от сглаза и зла, об удаче в делах, семейном благополучим, а также помощи людям, которые отступились от веры. Также святой помогает в учебе.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя. Тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла - ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

По народным поверьям в этот день следует обойти вокруг своего дома с иконой в руках чтобы защитить его от зла, стихийных бедствий, голода. Кроме этого, принято поклониться дому - считается, что это помогает защитить его от сглаза и сохранит достаток и благополучие.

Также с этого дня начинают готовиться к Рождеству - затевают большую уборку, составляют меню, закупают продукты.

20 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Игнатий, Даниил.

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