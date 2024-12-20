Народный праздник 20 декабря известен под названиями Игнатьев день, Игнатий Богоносец, Амвросимов день.

Наши предки 20 декабря занимались домашними делами и готовились к Рождеству. От дома старались далеко не уходить, чтобы не попасть в неприятности. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы и какие запреты этого дня нужно знать.

Что отмечаем 20 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят священномученика Игнатия Богоносца и архиепископа Даниила Сербского, а также икону Богоматери "Спасительница утопающих". По старому календарю чествуют проповедника Амвросия Медиоланского и мученицу Анфису Римскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 20 декабря отмечают христиане.

Наши предки проводили праздник сегодня в домашних заботах. Далеко от дома старались не ходить и в путешествия не ездили. Люди боялись встретить нечисть или голодных диких зверей, а также застрять в пути из-за непогоды.

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Украинцы начинали готовиться к празднованию Рождества - убирали в доме, мыли окна, наводили порядок в погребе и хлеву. Крестьяне резали птицу и свиней, делали колбасы и коптили сало. Однако в пищу мясо пока не употребляли, поскольку ещё длится Рождественский пост. Из погребов доставали пшеницу и мак для кутьи.

По традиции в Амвросимов день готовят обрядовый хлеб с маком и различными семечками. Готовую выпечку нарезают ломтиками и сначала окунают в святую воду, а затем в мёд. Кусочки блюда нужно раздать всем родным, чтобы привлечь удачу и крепкое здоровье.

20 декабря - очень удачный день для женского рукоделия. Изделия обязательно получатся аккуратными. А рукодельницы, которые работают на продажу, смогут выгодно продать работы.

Кто родился 20 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня активные, трудолюбивые, амбициозные. Имеют большие планы на будущее и требовательны к себе. Эрудированные и начитанные, с ними очень интересно общаться. Не боятся иметь непопулярное мнение и идти против толпы.

Что нельзя делать 20 декабря

Не стоит мыть голову сегодня.

Неудачный день для дорогих покупок и финансовых операций.

В праздник 20 декабря категорически нельзя ссориться с близкими и спорить даже по мелочам. Правоту вы не докажите, но отношения надолго испортятся.

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