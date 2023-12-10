Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

11 декабря по новому церковному календарю вспоминают преподобного Никона Печерского. В народном календаре - Никонов день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают в церкви 11 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

11 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 декабря (24 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Никона Печерского.

Никон Печерский, он же Никон Сухой, жил в XI веке. Он был родом из богатой семьи, но раздал все свое имущество и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. В 1906 году произошло нашествие хана Боняка - Никона вместе с другими монахами взяли в плен. Половец, который захватил инока, был очень жестоким: он мучил его голодом, оставлял летом на жаре, а зимой на морозе. Но преподобный покорно выносил все беды и благодарил Бога, а однажды сказал своему мучителю, что Господь вернет его в монастырь. Над пленником лишь посмеялись, но зря: он внезапно стал невидим, а стража лишь слышала слова: "Хвалите Господа с Небес".

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Чудесным образом Никон оказался на литургии в Киево-Печерской лавре. Он думал скрыть это чудо от братии и хотел из смирения не снимать своих кандалов. Но игумен ему сказал: "Если бы Господь хотел, чтобы ты оставался связанным, Он не извел бы тебя из плена".

Спустя много лет половец, который мучил Никона, пришел в Киево-Печерский монастырь и узнал бывшего узника. Тогда он сам принял Крещение и монашеский постриг и стал послушником преподобного. Умер святой в глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­гре­бен в Ближ­них пе­ще­рах Ан­то­ния.

Святого Никона прозвали Сухим, потому что высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Но вместе с тем он отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве и совершил много богоугодных дел.

Праздник 11 декабря по старому стилю - день памяти святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 28 ноября.

О чем говорят приметы на 11 декабря

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и лето:

если в этот день плюс на улице - скоро будут заморозки;

снег выпал ночью - будет лежать, а если пошел днем - скоро растает;

холодный и сухой день - лето будет жарким и сухим.

В народном календаре 11 декабря - праздник Никонов день. В старину в это время было принято зажигать свечи - так солнце "призывали" сойти на землю и отогнать нечисть.

Что нельзя делать 11 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться или ссориться;

заниматься домашними делами после захода солнца;

ходить на охоту и рыбалку;

выносить что-либо из дома и что-то одалживать.

По народным приметам в этот день не следует ходить в старых нестираных вещах - считается, что тогда можно испортить себе весь следующий год.

Что можно делать 11 декабря

В этот день можно пойти в храм, как это делали наши предки. Говорили: "Никон стоит у икон" - это значило, что преподобный готов помочь всем, кто обратится за помощью. У святого просят помощи детям, родственникам, здоровья и финансового благополучия. Также святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу без масла. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

11 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Никон, Даниил, Леонтий, Петр, Терентий, Иван.

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