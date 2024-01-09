10 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Григория Нисского. О традициях дня, народных приметах, а также что отмечают в церкви 10 января по старому стилю - рассказываем в материале.
- 10 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 10 января
- Что нельзя делать 10 января
- Что можно делать 10 января
- 10 января - именины сегодня
10 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
10 января (23 января по старому стилю) - день памяти Григория Нисского, одного из самых известных христианских философов и богословов.
Григорий жил в IV веке и был родом из Каппадокии (восток Малой Азии, ныне - территория современной Турции). Он был младшим братом Василия Великого, а также другом Григория Богослова.
С детства он был очень спокойным и любознательным, изучал философию, медицину, литературу. Позже стал чтецом в церкви. В 371 году император издал указ, согласно которому Каппадокия разделилась на две части - Каппадокия Прима и Каппадокия Секунда. Вместе с этим изменились и церковные епархии, а Григорий, при поддержке брата Василия, митрополита Кесарийского, стал епископом нового Нисского престола.
На должности епископа Григорию было неспокойно: ему противостояли другие священнослужители, а после и вовсе обвинили в растрате церковных средств. Епископа арестовали, но ему удалось бежать. Позже был собран собор, на котором Григория низложили. Но уже через пару лет новый император объявил амнистию - Григорий вернулся и взял на себя часть обязанностей покойного брата Василия, снова став епископом Ниссы.
До нашего времени дошло немало текстов богослова Григория, в которых он с философской точки зрения объяснял духовные истины.
Праздник 10 января по старому стилю - день памяти 20 тысяч мучеников из Никомидии. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 28 декабря.
О чем говорят приметы на 10 января
Приметы дня указывают на то, какая погода будет в ближайшее время и летом:
- вьюга с самого утра - летом будет жарко, а если идет сильный снег - к дождливому лету;
- кошка сворачивается клубком - к морозам;
- собака ложится на снег - будет метель;
- день без ветра - год будет урожайным;
- воробьи громко чирикают - к потеплению.
В народном календаре 10 января - праздник Григорий Летоуказник или Летоуказатель. Говорят, какой Григорий, таким и лето будет.
Что нельзя делать 10 января
Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:
- сквернословить;
- ругаться и обижать других;
- отказывать в помощи;
- бездельничать.
Считается, что святой Григорий был трудолюбивым и ответственным человеком, поэтому благоволит к таким же. По народным приметам, в этот день категорически запрещено выбрасывать крошки со стола - нужно их отдать птичкам или животным, чтобы отвести болезни.
Что можно делать 10 января
Святителю Григорию молятся о даровании здоровья, удачи в делах и успехах в учебе, а также просят помощи, если в семейной жизни случился разлад.
С этого дня начинают планировать весенне-огородные, полевые и садовые работы, проверять семена для посадки и готовить инвентарь. Если же огорода и сада у вас нет, то все равно следует хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу. На ужин принято готовить мясо - по поверью, каждый, кто отведает в этот день мясное блюдо, в течение года будет здоров.
10 января - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.
Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.