Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

10 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Григория Нисского. О традициях дня, народных приметах, а также что отмечают в церкви 10 января по старому стилю - рассказываем в материале.

10 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 января (23 января по старому стилю) - день памяти Григория Нисского, одного из самых известных христианских философов и богословов.

Григорий жил в IV веке и был родом из Каппадокии (восток Малой Азии, ныне - территория современной Турции). Он был младшим братом Василия Великого, а также другом Григория Богослова.

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С детства он был очень спокойным и любознательным, изучал философию, медицину, литературу. Позже стал чтецом в церкви. В 371 году император издал указ, согласно которому Каппадокия разделилась на две части - Каппадокия Прима и Каппадокия Секунда. Вместе с этим изменились и церковные епархии, а Григорий, при поддержке брата Василия, митрополита Кесарийского, стал епископом нового Нисского престола.

На должности епископа Григорию было неспокойно: ему противостояли другие священнослужители, а после и вовсе обвинили в растрате церковных средств. Епископа арестовали, но ему удалось бежать. Позже был собран собор, на котором Григория низложили. Но уже через пару лет новый император объявил амнистию - Григорий вернулся и взял на себя часть обязанностей покойного брата Василия, снова став епископом Ниссы.

До нашего времени дошло немало текстов богослова Григория, в которых он с философской точки зрения объяснял духовные истины.

Праздник 10 января по старому стилю - день памяти 20 тысяч мучеников из Никомидии. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 28 декабря.

О чем говорят приметы на 10 января

Приметы дня указывают на то, какая погода будет в ближайшее время и летом:

вьюга с самого утра - летом будет жарко, а если идет сильный снег - к дождливому лету;

кошка сворачивается клубком - к морозам;

собака ложится на снег - будет метель;

день без ветра - год будет урожайным;

воробьи громко чирикают - к потеплению.

В народном календаре 10 января - праздник Григорий Летоуказник или Летоуказатель. Говорят, какой Григорий, таким и лето будет.

Что нельзя делать 10 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

сквернословить;

ругаться и обижать других;

отказывать в помощи;

бездельничать.

Считается, что святой Григорий был трудолюбивым и ответственным человеком, поэтому благоволит к таким же. По народным приметам, в этот день категорически запрещено выбрасывать крошки со стола - нужно их отдать птичкам или животным, чтобы отвести болезни.

Что можно делать 10 января

Святителю Григорию молятся о даровании здоровья, удачи в делах и успехах в учебе, а также просят помощи, если в семейной жизни случился разлад.

С этого дня начинают планировать весенне-огородные, полевые и садовые работы, проверять семена для посадки и готовить инвентарь. Если же огорода и сада у вас нет, то все равно следует хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу. На ужин принято готовить мясо - по поверью, каждый, кто отведает в этот день мясное блюдо, в течение года будет здоров.

10 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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