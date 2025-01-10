Сегодняшний день известен несколькими праздниками и памятными датами. Узнайте, какой праздник 10 января наступает в Украине и в мире, что запрещено делать и какие известные люди родились сегодня.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня церковный посвящен памяти святителя и богослова Григория Нисского. По старому календарю христиане вспоминают 20 тысяч мучеников из Никомедии.
Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные верующие.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных национальных торжеств в эту дату нет. Неофициально праздник сегодня в Украине посвящен памяти Григория Богосолова.
Сегодня родились такие известные украинцы: поэт Григорий Воробкевич, первый президент Украины Леонид Кравчук, композитор Даниил Перцев, писатель Константин Коверзнев, пловец Денис Дубров, ведущий Алан Бадоев.
Какой сегодня праздник в мире
В мире 10 января - праздник Всемирный день метро. В эту дату в 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метрополитена длиной 6 км, которая работает по сей день. Это стало большим транспортным прорывом, поскольку в то время люди до сих пор передвигались на конных повозках.
Неофициально в мире отмечаются сегодня праздники День вуду, День черного шоколада, Международный день благодарности комнатным растениям.
В эту дату родились такие мировые знаменитости: физик Роберт Вудро Вильсон, программист Дональд Кнут, рок-музыкант Род Стюарт, боксер Джордж Форман, музыкант Михаэль Шенкер.
Что за праздник сегодня по народному календарю
Наши предки в праздник сегодня заканчивали рождественские святки и приступали к работе по дому. Сегодняшняя дата считается удачной для лечения, оздоровления и любых медицинских операций. На ужин хозяйки ставили мясные блюда и верили, что они принесут здоровье.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно знать, какой сегодня праздник отмечается в народе, чтобы не нарушить его запретов. В этот день верующие чтят святителя Григория, который славился трудолюбием. Поэтому 10 января нельзя лениться, бездельничать, откладывать на потом важные дела. Также запрещено ссорится, сквернословить, желать зла другим людям.
Есть в этот день такие приметы погоды:
- Если идет снег или дождь, то лето тоже будет дождливым.
- Деревья покрыты инеем - к урожайному дню.
- Если во время захода солнца на небе нет облаков, то в ближайшие дни стоит ждать потепления.
Погода 10 января в Украине будет по-весеннему теплой, с ветром и небольшими дождями в западных областях.
У кого день ангела сегодня
По новому стилю в праздник 10 января именины празднуют обладатели имён Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.
По старому календарю День ангела 10 января посвящен именам Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата.