10 января отмечается несколько светских и церковных праздников - мы рассказали интересные факты про этот день.

Сегодняшний день известен несколькими праздниками и памятными датами. Узнайте, какой праздник 10 января наступает в Украине и в мире, что запрещено делать и какие известные люди родились сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня церковный посвящен памяти святителя и богослова Григория Нисского. По старому календарю христиане вспоминают 20 тысяч мучеников из Никомедии.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают православные верующие.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств в эту дату нет. Неофициально праздник сегодня в Украине посвящен памяти Григория Богосолова.

Сегодня родились такие известные украинцы: поэт Григорий Воробкевич, первый президент Украины Леонид Кравчук, композитор Даниил Перцев, писатель Константин Коверзнев, пловец Денис Дубров, ведущий Алан Бадоев.

Какой сегодня праздник в мире

В мире 10 января - праздник Всемирный день метро. В эту дату в 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метрополитена длиной 6 км, которая работает по сей день. Это стало большим транспортным прорывом, поскольку в то время люди до сих пор передвигались на конных повозках.

Неофициально в мире отмечаются сегодня праздники День вуду, День черного шоколада, Международный день благодарности комнатным растениям.

В эту дату родились такие мировые знаменитости: физик Роберт Вудро Вильсон, программист Дональд Кнут, рок-музыкант Род Стюарт, боксер Джордж Форман, музыкант Михаэль Шенкер.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Наши предки в праздник сегодня заканчивали рождественские святки и приступали к работе по дому. Сегодняшняя дата считается удачной для лечения, оздоровления и любых медицинских операций. На ужин хозяйки ставили мясные блюда и верили, что они принесут здоровье.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник отмечается в народе, чтобы не нарушить его запретов. В этот день верующие чтят святителя Григория, который славился трудолюбием. Поэтому 10 января нельзя лениться, бездельничать, откладывать на потом важные дела. Также запрещено ссорится, сквернословить, желать зла другим людям.

Есть в этот день такие приметы погоды:

Если идет снег или дождь, то лето тоже будет дождливым.

Деревья покрыты инеем - к урожайному дню.

Если во время захода солнца на небе нет облаков, то в ближайшие дни стоит ждать потепления.

Погода 10 января в Украине будет по-весеннему теплой, с ветром и небольшими дождями в западных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю в праздник 10 января именины празднуют обладатели имён Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.

По старому календарю День ангела 10 января посвящен именам Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата.

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