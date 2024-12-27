Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 28 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 декабря по новому церковному календарю вспоминают 20 тысяч мучеников из Никомидии. В народном календаре - Рождественский мясоед.О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 декабря (10 января по старому стилю) - день памяти 20 тысяч мучеников, сожженных в церкви в Никомидии.

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В начале IV века в Римской империи правил император Максимиан - он был язычником, устраивал гонения на христиан и приказывал разрушать христианские храмы. В городе Никомидии епископом был святой Кирилл, который распространял христианскую веру, так что многие из сановников тайно стали христианами. Заинтересовалась христианством и языческая жрица Домна - она навестила Кирилла и тайно крестилась, раздала имущество и стала помогать больным и нищим. Узнав об этом, Домну заточили в темницу. Тогда она, притворившись безумной, сбежала в один из монастырей, там остригла волосы и переоделась в юношу. Но ее нашли и там, и император приказал разрушить обитель.

В праздник Рождества Христова в церкви Никомидии собралось около 20 тысяч христиан. Императорский глашатай, посланный туда, приказал христианам принести жертву идолам. Когда люди отказались, церковь подожгли и все присутствующие в ней погибли. Император продолжил гонения на тех христиан, что остались. Домна, которая в это время жила в пещере, хоронила тела мучеников. Узнав о юноше, который скорбит над погибшими, император приказал казнить и его.

Какой церковный праздник 28 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 декабря

По приметам этого дня смотрят, насколько холодно будет в ближайшее время:

синицы громко щебечут утром - к холодам;

день холодный выдался - впереди будут морозы;

на небе видны красные радуги - к сильному морозу.

В народе 28 декабря - праздник Рождественский мясоед. Начиная с этого дня и до Великого поста разрешается есть мясо.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 28 декабря запрещается сквернословить, лениться, завидовать, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день не стоит заниматься рукоделием и занимать деньги, а также ругаться и ссориться, особенно с родными и близкими.

Что можно делать 28 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым - просят укрепить веру, дать сил, чтобы вынести жизненные невзгоды, здоровья для близких и мира.

В разгаре Святки, поэтому время хорошо проводить в кругу близких. Принято приглашать гостей, на стол ставят блюда из мяса - ведь это Рождественский мясоед, старшим людям дарят сладости и теплые вещи. По народным поверьям, если в этот день загадать всей семьей желание, то оно обязательно сбудется.

Кто отмечает день ангела 28 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Петр, Аркадий, Александр, Игнатий.

По старому стилю день ангела у Александра, Василия, Илариона, Степана, Павла.

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