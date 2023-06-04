Рассказываем, какой церковный праздник сегодня, об обычаях дня и что запрещается делать.
- Православный праздник сегодня, 4 июня - день памяти мученика Василиска Команского
- Какой сегодня праздник - народные приметы 4 июня
- Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 4 июня
- Что сегодня можно делать
Православный праздник сегодня, 4 июня - день памяти мученика Василиска Команского
Василиск жил в IV веке, во времена правления Максимиана Галерии и в период гонения христиан.
Василиск тоже был христианином и имел дар исцеления, но его преследовали, поймали и за то, что он не захотел отказаться от веры, отправили в темницу в город Команы. Василиску приснился Господь, который предсказал его скорую смерть. Святой отпросился у воинов, чтобы проститься с родными. Когда Василиск предстал перед правителем в языческом капище, то с небес сошел огонь и сжег капище. Разгневанный градоначальник приказал казнить святого.
Христиане выкупили и похоронили тело, а позже на этом месте построили церковь в честь мученика. Мощи Василиска помогают верующим избавляться от болезней.
4 июня отмечается один из самых больших православных праздников - Троица.
Какой сегодня праздник - народные приметы 4 июня
Приметы дня говорят о том, какими будут погода и урожай:
- роса с утра - год будет урожайным;
- туман сегодня - будет много грибов
- оводы появились - будет урожай огурцов
- поет соловей - ближайшие дни будет стоять солнечная погода.
Народный праздник 4 июня называется Василисков день.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 4 июня
В день святого Василиска запрещается:
- начинать новую работу - в ней не будет успеха;
- работать в огороде и поле;
- стричь волосы - можно укоротить жизнь.
Также в этот день запрещалось свистеть - тех, кто нарушит запрет, ждали обманы и кражи.
Что сегодня можно делать
В этот день принято наводить порядок в доме, готовить еду. Наши предки собирали цветы васильки - их высушивали, а затем с их помощью лечились.