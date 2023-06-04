Какой сегодня православный праздник и что нельзя делать.

Рассказываем, какой церковный праздник сегодня, об обычаях дня и что запрещается делать.

Православный праздник сегодня, 4 июня - день памяти мученика Василиска Команского

Ва­си­лиск жил в IV веке, во времена правления Мак­си­ми­а­на Га­ле­рии и в период гонения христиан.

Василиск тоже был христианином и имел дар исцеления, но его преследовали, поймали и за то, что он не захотел отказаться от веры, отправили в темницу в город Команы. Василиску приснился Господь, который предсказал его скорую смерть. Святой отпросился у воинов, чтобы проститься с родными. Когда Василиск предстал перед правителем в языческом капище, то с небес сошел огонь и сжег капище. Разгневанный градоначальник приказал казнить святого.

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Христиане выкупили и похоронили тело, а позже на этом месте построили церковь в честь мученика. Мощи Василиска помогают верующим избавляться от болезней.

4 июня отмечается один из самых больших православных праздников - Троица.

Какой сегодня праздник - народные приметы 4 июня

Приметы дня говорят о том, какими будут погода и урожай:

роса с утра - год будет урожайным;

туман сегодня - будет много грибов

оводы появились - будет урожай огурцов

поет соловей - ближайшие дни будет стоять солнечная погода.

Народный праздник 4 июня называется Василисков день.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 4 июня

В день святого Василиска запрещается:

начинать новую работу - в ней не будет успеха;

работать в огороде и поле;

стричь волосы - можно укоротить жизнь.

Также в этот день запрещалось свистеть - тех, кто нарушит запрет, ждали обманы и кражи.

Что сегодня можно делать

В этот день принято наводить порядок в доме, готовить еду. Наши предки собирали цветы васильки - их высушивали, а затем с их помощью лечились.

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