30 октября - 303-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 62 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 30 октября 2020

В этот день мир отмечает Международный день ортопедических медсестер и Африканский день еды и безопасности питания.

Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыВ США - День создания великолепных похорон, Пятница Франкенштейна, День кукурузных конфет, День контрольного списка, День банданы, День «Напиши своему бывшему», День «Купи пончик», в Британии, США и Канаде - Чудовищная ночь, в Австралии - День учителя, в Индонезии - День национальной валюты, в Словакии – День декларации словацкой нации.

Памятные даты 30 октября, годовщины и события

В 1888 году патент на шариковую ручку получил Джон Лауд, а следующий - в 1916 году - Ван Вечтен Райзберг. Затем в конце 1930-х годов похожую на современную шариковую ручку запатентовал венгерский журналист Джозеф Ласло Биро. Вообще, он был не только журналистом, но и изобретателем. А шариковую ручку он сконструировал именно из-за того, что приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе. Перебравшись в Аргентину Биро перерегистрировал свой патент и с большой выгодой продал его за 1 млн долларов компании Eversharp. Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек для всех. Торговля внутри страны шла прекрасно: дешевизна и практичность нового прибора пленили множество покупателей. Американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, путешествуя по Аргентине, случайно купил несколько шариковых ручек на улице. Деловая хватка подсказала Рейнолдсу, какую огромную прибыль можно извлечь из этой простой вещицы, если продавать ее массово. Он навел справки и узнал, что изобретение венгерского журналиста запатентовано всего в двух странах, а крупнейший и богатейший рынок – США – не закрыт для него никакими патентами. Рейнолдс поспешил зарезервировать этот рынок за собой. В 1943 году он сам запатентовал шариковую ручку в США и наладил ее массовое производство. Как Рейнолдс и предполагал, успех шариковой ручки был огромным. Только за один день в магазине Джимбела в Нью-Йорке было продано 10 тысяч штук. Кстати, первые покупатели привлекались лозунгом о том, что новая ручка может писать под водой. Шариковая ручка сделала Рейнолдса миллионером. Автор изобретения Биро попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. А изобретение еще не исчерпало к тому времени весь свой потенциал «создателя миллионеров»: в 1958 году француз Марсель Бик доработал ее и получил сверхдешевую в производстве модель под названием BIC, которая положила начало созданию «BIC Corporation», сегодня контролирующей одну треть рынка продаж шариковых ручек в США.

В 1938 году в США, на радиостанции CBS, состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность происходящего, что вызвало невиданную панику. Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.

В 1954 году в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.

В 1961 году СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Глава страны Никита Хрущев тогда пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, «чтобы не побить все стекла в Москве».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 октября чтит память пророка Осии. Другие названия праздника: «Осий Осенний», «Осий Грязник», «Конец летнего пути».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя мыться в бане, чтобы не смыть свое здоровье. Многие люди даже стараются в этот день не умываться лишний раз, чтобы не заболеть.

Приметы на 30 октября

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день теплый - зима наступит поздно.

30 октября именины

Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия и Александра.

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Автор: Нана Черная