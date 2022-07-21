Какие подарки дарят к расставанию и почему некоторые предметы лучше не принимать - узнайте в материале УНИАН.

Почти все люди обожают подарки - такой жест внимания расценивается, как доказательство любви и заботы. Тем не менее, далеко не все подарки являются безопасными - некоторые из них сулят только горе обеим сторонам процесса. УНИАН расскажет, какие подарки нельзя принимать в день рождения или на другие праздники.

Что нельзя дарить на праздники - 8 неудачных подарков

Согласно народным приметам, существует целый перечень вещей, которые нельзя дарить близким людям. В лучшем случае - ваши взаимоотношения просто испортятся, в худшем - вы навлечете неудачи и беды на человека.

Часы

Самая популярная примета говорит о том, что часы дарят к расставанию. В восточных странах верят, что циферблат отсчитывает время кончины человека, так что, если вы не желаете зла адресату, лучше выберите что-нибудь другое.

Ножи

Суеверия сильно отличаются в зависимости от региона - на Кавказе, например, колюще-режущие предметы - это часть культуры, поэтому такой подарок вызовет, скорее всего, положительные эмоции. В Европе, Америке и Украине считается, что нож "обрежет" взаимоотношения между людьми.

Носки и нижнее белье

Шутка о том, что лучший подарок - это носки, трусы и пена для бритья не теряет своей актуальности. Мужчины не в восторге от таких подарков не из-за их банальности, а потому что чувствуют - в подаренных носках легче уйти к другой женщине. То же самое касается и нижнего белья - если один из супругов дарит его своей половинке, значит, энергетически провоцирует ее на разрыв или измену.

Посуду и кухонную утварь

Любые предметы быта - вопрос индивидуальных предпочтений, поэтому, согласно этикету, их лучше не дарить. Тем не менее, народные приметы дают еще один аргумент "против" - пустая посуда может стать причиной духовной и материальной бедности, поэтому если уж вы твердо решили подарить человеку кастрюлю - положите в нее монетку.

Цветы или животных

Многие знают, что живое существо несет свою энергетику и просто так дарить собак, кошек или фикусы нельзя. Есть риск, что животное или растение не приживется в доме, а хозяева тоже будут болеть и ругаться между собой. В случае неизбежности дарения необходимо попросить выкуп - хотя бы пару монет.

Галстуки и тапочки

Что касается домашней обуви, то такое поверье сохранилось, в основном, в сельской местности. Люди там считают, что тапочки "приведут" человека к смерти. Особенно, если они белые.

С галстуком все не так печально, но тоже приятного мало - этот предмет гардероба "привяжет" именинника к дарителю. Это правило не действует, если человек вам слишком близок и вы оба не боитесь эмоциональной зависимости.

Цепочки и браслеты

Существует мнение, что если подаренный аксессуар порвется, то люди между собой поругаются. В случае, когда цепочку или браслет вам дарит любимый человек - потеря или деформация изделия предупреждает об измене. В любом случае, лучше таких ситуаций избегать.

Шкатулки и декоративные свечи

В народе бытует суеверие, что свечи дарят к похоронам. Если вы пришли в дом человека с таким подарком, значит, навлекаете на него тяжелые болезни или опасные жизненные обстоятельства.

Шкатулка - тоже не самый удачный подарок. Согласно приметам, вскоре человек, получивший его, начнет скрывать свои мысли, чувства и действия от дарителя.

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