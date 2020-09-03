У Тельцов завтра благоприятный день для оздоровительных процедур.

Гороскоп на пятницу, 4 сентября 2020 года обещает особенно удачный день Ракам и Львам.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, а не подсказкам со стороны или спонтанным желаниям.

Завтра благоприятный день для оздоровительных процедур. Звезды рекомендуют вам устроить лечебное голодание.

Близнецы

Завтра вам будет трудно сосредоточиться на работе. Попробуйте отвлечься немного на что-то прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Рак

Завтра вас ждет спокойный день. Сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным влиянием звезд. Вы можете уверенно опираться на деловых и личных партнеров

Лев

Посвятите этот день отдыху. Сейчас подходящее время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Дева

Переделайте все домашние дела утром, а день целиком и полностью посвятите работе.

Весы

Завтра вас ждет благоприятный день. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху, выполнению просьб других людей.

Скорпион

Скорпионам завтра может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Если на вас навалятся резкие перепады настроения – не пугайтесь.

Стрелец

Стрельцы завтра могут быть очень разговорчивыми. Вы можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.

Козерог

День поможет понять и разобраться, каких ошибок избежать, чтобы последующие недели прошли успешно и без неприятностей. Постарайтесь подходить к каждому делу с позитивом.

Водолей

Проработайте свои прошлые обиды, чтобы, наконец, обрести чувство независимости.

Рыбы

Нужно быть готовым к борьбе с искушениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции по отношению к окружающим людям.

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Автор: УНИАН