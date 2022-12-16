Польскому языку характерны красивые выражения и меткие фразеологизмы. Несколькими простыми высказываниями вы точно сможете поразить собеседника.

За последние несколько месяцев Польша стала не просто дружественной для украинцев страной, а настоящим хабом для сотен тысяч женщин, детей и пожилых людей, которые прячутся там от войны. Именно поэтому изучение польского языка стало необходимостью.

Более 85% украинцев в Польше уже учат или будут учить польский язык, поэтому рассмотрим топ-фразы на польском, которые вы точно захотите иметь в обиходе.

Польские фразы на каждый день Вы можете выучить за несколько занятий базового курса изучения этого языка. Сначала вас научат, как правильно здороваться на польском, что нужно ответить на польском, если тебе сказали "спасибо" и тому подобное. Впрочем, уверенного спикера поляки определяют именно по знанию специфических фраз, в частности польских фразеологизмов.

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Топ-5 важных высказываний на польском - запоминай и удивляй

Культура Польши похожа на украинскую. Там, как и у нас, активно употребляют пословицы, фразеологизмы и красивые фразы, значение которых заставляет задуматься. Конечно, запомнить или заучить все красивые фразы на польском У вас вряд ли получится, но начните с нескольких самых употребляемых.

A co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości (Что там чье-то величие, когда нет ума) - это выражение поляки используют, намекая на чье-то призрачное величие с отсутствием эрудиции.

Gniew jest złym doradcą (Гнев - плохой советчик) - этой поговоркой поляки чаще всего аргументируют необходимость овладения эмоций во время принятия важных решений.

Kiedy miłość szepce, rozum milczeć musi (Когда говорит любовь, ум должен молчать) - это одна из самых красивых польских фраз о любви, в дополнительном комментировании не нуждается.

Nadzieja matką głupich (Надежда - мать дураков) - эту поговорку поляки обычно применяют как аргумент для людей, которые живут призрачными надеждами и ждут чего-то, сложа руки.

Praca lat skraca (Работа укорачивает года) - удачное выражение на польском, когда желания работать нет совсем.

Подобных фраз в польском языке множество. Вы можете выбирать по несколько высказываний по теме, чтобы быстро обогатить свой собственный словарь.

Учим польский пассивно - поможет транскрипция

Лингвисты советуют постоянно обогащаться короткими меткими фразами и учиться применять их в практической речи. Для тех, кто хочет основательно изучать польский есть хороший лайфхак: выберите для изучения 5-10 высказываний на польском, распечатайте их и прикрепите на импровизированную учебную доску в комнате, или на холодильник на кухне, ежедневно несколько раз читайте вслух эти фразы, а затем постепенно меняйте уже выученные фразы на новые.

Кстати, таким способом легко учить фразы на польском с транскрипцией. Это могут быть слова по темам, смешные польские слова и тому подобное. Уже через несколько месяцев вы сформируете собственный польский словарь.

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