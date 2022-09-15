52,8% трудоустроенных в Польше украинцев уже осваивают польский язык, чтобы впоследствии получить там высококвалифицированную работу.

Более 85% украинцев, выехавших с начала полномасштабного вторжения России в Украину и пребывающих в Польше уже учат и будут учить польский язык.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Отмечается, что 52,8% трудоустроенных в Польше украинцев уже осваивают польский язык, чтобы впоследствии получить там высококвалифицированную работу. 35% респондентов планируют обучение в ближайшее время, в то время, как 12,2% утверждают, что для того, чтобы обеспечить себя достойным уровнем жизни в Польше, им достаточно знаний родного языка.

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При этом с начала лета этого года в Польше действуют государственные программы по обеспечению бесплатных курсов польского языка для всех беженцев из Украины, который финансируется польским Фондом труда.

"Средняя зарплата даже на рабочих специальностях, которые преимущественно занимают украинцы в Польше, составляет 28-32 тыс. грн в месяц. Это примерно в два раза больше, чем в Украине. Вместе с тем поляки готовы приглашать украинцев также на высококвалифицированные позиции, где эта отметка может значительно возрасти. Главный барьер, отделяющий образованных украинцев от достойной работы за пределами Украины, - это знание иностранных языков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь серьезно изучать польский язык начали именно те украинцы, которые не планируют еще по крайней мере полгода-год возвращаться в Украину. Ведь кроме перспективы получить достойную работу, приходится ежедневно сталкиваться с ситуациями, где язык имеет значение на бытовом уровне.

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны в Украине больше всего украинских беженок из Днепропетровщины нашли работу в Польше - 11,5% трудоустроенных.