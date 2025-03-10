Полезно знать, как перенести данные с одного телефона на другой.

В наше время практически у каждого человека есть мобильный телефон, иногда даже не один. Многие владельцы смартфонов любят довольно часто их менять на более новые модели, но при этом возникают определенные трудности и неудобства. Как перенести данные с одного телефона на другой Андроид - расскажем в материале.

Как перенести все данные с одного телефона на другой - важный нюанс

Если у вас старый и новый смартфон с одинаковыми операционными системами, то это значительно упростит процесс. Дело в том, что перенести данные с телефона на телефон, если у них разные ОС, например с Android на iPhone, будет сложнее. Стоит сказать, что эта проблема не является критической, а просто требует больше времени и усилий.

Как перенести данные с телефона на телефон Андроид - самый надежный способ

Если вы купили новый смартфон с операционной системой Android, а ваш старый тоже с такой, то переброска нужной вам информации (контактов, медиа-файлов, приложений) не займет много времени - буквально 10-15 минут.

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Важно, что выбор метода зависит от того, какую именно вы информацию хотите перекинуть. Если речь идет только о контактах, почте и закладках, то достаточно будет авторизации в личном Google-аккаунте. Для нужно провести синхронизацию на старом телефоне, а потом залогиниться с нового.

Во избежание неприятностей, нужно знать об оптимальном способе, как перенести со старого Android на новый все данные сразу, при этом исключив риск любых потерь. Поэтому лучше всего пользоваться сервисом Google One, с помощью которого можно перенести практически все данные. Алгоритм действий следующий:

После подключения к сети Wi-Fi в Google-меню на старом телефоне запустите резервное копирование. Важно, что для сохранения фотографий и видео обязательно наличие синхронизации с сервисом Google-фото.

В том случае, если новый смартфон еще не был активирован, то после включения система сама предложит восстановление данных посредством Google One. Вам всего лишь нужно выбрать нужные для переноса файлы и дождаться окончания процесса.

Если вы не воспользовались функцией восстановления файлов после первого включения устройства, то вам нужно будет в настойках активировать опцию "Восстановить устройство". Потом в разделе по управлению "учетками" надо выбрать нужную вам резервную копию и запустить процесс.

Стоит отметить, что существуют и другие, более сложные методы, как перенести данные с Андроида на Андроид. Можно воспользоваться сервисами компаний, которые производят телефоны, такими как Xiaomi Cloud или Samsung Cloud. Также есть масса сторонних приложений для данной процедуры: Smart Switch, Xender, SHAREit, CLONEit, AirDroid, Mi Mover.

Помните, что перед тем, как перенести данные с одного телефона на другой, нужно убедиться, что оба устройства заряжены на 100%, а также проверить, достаточно ли свободной памяти на них.

Ранее мы писали, как перенести данные с андроида на айфон.

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