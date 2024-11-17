Существует не так уж много способов, как защитить стекла от взрывной волны.

В такие суровые времена, как сейчас, защита окон от взрывной волны выходит на первое место для каждого человека. Это не убережет от ракеты, но позволит уменьшить количество травм при попадании в дом дрона или его осколков.

Как защитить стекла от взрывной волны - дешевые и дорогие варианты

Скотч от взрывной волны может стать дешевым и доступным вариантом защиты. Для этого обклейте окно сначала горизонтальными полосками, затем сверху - вертикальными. Финальным штрихом можно добавить крест-накрест. Это поможет удержать большую часть осколков на клейкой основе и не даст вам пораниться о стекло.

Пленка на окна от взрывной волны является уже более дорогим, но и надежным, вариантом. Часто она усилена стекловолокном и другими материалами, благодаря чему стекло может вылететь сразу цельным куском, не поранив вас и ваших близких.

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В том случае, если вы находитесь в опасной зоне и все эти методы недоступны или малоэффективны, есть и более радикальные варианты того, чем закрыть окна от взрывной волны.

Так, можно перекрыть его мешками с песком, забить фанерой или деревянными щитами. Также можно подвинуть мебель, чтобы она закрывала оконный проем. Не забывайте при этом использовать ткань или бумагу, которые смогут уберечь от сильного разлета стеклянной крошки.

Стоит отметить, что по возможности в случае опасности необходимо перейти в убежище. Это не только защитит вас лучше от осколков стекла, но и убережет от опасностей, с которыми не справится ни один из этих методов.

Защита окон от взрывной волны - как собрать осколки

Если же у вас уже выбило окна, то вот пошаговая инструкция, как безопасно их собрать с пола:

наденьте перчатки, чтобы защитить руки от порезов;

используйте скотч, чтобы собирать осколки;

влажной тряпкой или губкой пройдитесь по поверхности, чтоб собрать мелкие осколки и крошку;

тщательно пропылесосьте.

После всех этих шагов выкиньте стекло и вымойте руки и обувь. Выполняя эти инструкции, вы сможете понять не только чем закрыть окна от взрывной волны, но и как быстро очистить помещение от частичек стекла, которые могут попасть в дом.

Ранее УНИАН рассказывал, как защитить окна от ударной волны по советам времен Второй мировой войны.

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