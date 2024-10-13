Чтобы яйца легко очищались от скорлупы, добавьте секретный ингредиент при варке.

Сварить яйца бывает не так просто - то треснет скорлупа, то переварится желток. Часто бывает, что после варки они очень плохо чистятся и получаются совсем не аппетитными на вид. Ранее мы рассказывали, как правильно жарить яйца, а сейчас дадим совет по их варке.

Главное, что нужно помнить перед тем, как сварить яйца - свежие чистятся хуже. Поэтому для легкого снимания скорлупы дайте продуктам полежать пару недель в холодильнике.

Как сварить яйца, чтобы они не лопнули

Малоизвестными советами о том, как сварить яйца всмятку и вкрутую, поделился шеф-повар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Видео дня

Чтобы яйца легко очищались после варки, а желток оставался мягким, есть несколько хитростей.

Положите яйца в холодную воду, а не горячую. Если не будет разницы в температуре, то скорлупа не лопнет. Доведите воду до кипения на сильном огне. В кастрюлю добавьте соду - 0,5 чайной ложки на 3 яйца. Это позволит легче их очистить. После закипания выключите огонь. Не варите яйца, а оставьте доготавливаться в горячей воде - 5 минут всмятку, 10-12 вкрутую.

Такой малоизвестный способ позволит добиться идеальной консистенции желтка.

Готовые яйца переложите в холодную воду и дайте остыть, и только после этого почистите.

Сколько нужно варить яйца разной консистенции

Приготовить яйца можно и традиционным способом - с помощью варки в кастрюле.

Сколько варить яйца - зависит от желаемой консистенции. Время засекают после закипания воды. Через 4-5 минут получатся яйца всмятку. Через 7-8 минут - яйца с вареным желтком и нежным, жидковатым желтком. Если варить их 9-10 минут, то желток станет полностью твердым и бледным.

Вас также могут заинтересовать новости: