Специфический вкус сливочного масла отлично сочетается с яйцами.

Шеф-повар чикагского заведения для бранчей Disco Pancake Ронни Руффало рассказал, на каком жире лучше всего готовить яйца, пишет tastingtable.com.

По его словам, сливочное масло лучше других вариантов. Помимо того, что оно не дает яйцам пригорать, его дополнительный эффект к том, что оно усиливает их вкус, объяснил эксперт.

К тому же, как отмечается, специфический вкус самого масла отлично сочетается с яйцами.

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"Сливочное масло помогает яйцам оставаться более нежными. К примеру, включение нескольких небольших квадратиков масла непосредственно в яичницу-болтунью поможет им оставаться влажными, поскольку масло растает и впитается во взбитые яйца". – говорится в публикации.

Кроме того, сливочное масло не даст яйцам пережариться.

"От вкуса до текстуры и влажности, масло - универсальный инструмент для лучших яиц, которые вы когда-либо приготовите", - констатировали в издании.

Еще одним хорошим вариантом для приготовления яиц эксперты называют оливковое масло.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько яиц следует есть людям старше 50 лет. Как известно, яйца полны таких питательных веществ, как витамин А, селен и различные витамины группы В.

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