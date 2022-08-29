Секрет вкусных драников нам обычно передают мамы и бабушки, но давайте будем честны – правильные драники получаются далеко не у всех, даже если нам сто раз рассказали, как приготовить настоящие драники.

Любой начинающей хозяйке кажется, что драники – это просто. Казалось бы, как блюдо из минимального количества ингредиентов может быть сложным? Но по факту у одних драники получаются серыми, у других – тонкими, у третьих – не держат форму и развалится.

Основные ошибки заключаются в плохо приготовленном картофельном тесте. Если вы справитесь с тестом, вы будете без проблем готовить не только деруны по классическому рецепту. Вы сможете готовить пышные драники, драники с мясом, вы будете знать, что нужно добавить в драники, чтобы они не темнели и как приготовить самые вкусные драники на свете.

Правильные драники, советы шеф-повара

Что нужно добавить в драники, чтобы они не темнели

Обязательно добавьте в тесто натертую на терке или перекрученную на мясорубке луковицу. Именно лук сохранит цвет картофеля.

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Что делать, если нет яиц для драников

Драники можно приготовить и без яиц. Добавьте в тесто муку из расчета 4 столовых ложки муки на 800 грамм картофеля. Муку можно взять пшеничную, либо сделать микс из кукурузной, гороховой и пшеничной муки. Здесь уже все зависит от вашего вкуса.

Сколько можно хранить тесто для драников

Шеф-повара не советует хранить тесто для драников более часа даже в холодильнике. В идеале такое тесто лучше вообще не хранить. Даже если вы добавили в тесто луковицу, при длительном хранении оно потемнеет. Поэтому не стоит готовить тесто для драников заранее.

Почему драники получаются сырыми внутри

Если вы сделали слишком большие драники и поставили сковороду на большой огонь, драники просто не успеют пропечься. Они начнут подгорать, оставаясь сырыми внутри. Чтобы драники не были сырыми внутри, делайте их тоненькими, жарьте только под крышкой и на минимальном огне.

Еще одной причиной сырых драников может быть тесто, приготовленное на крупной терке. Чем крупнее фракция картофеля, тем больше времени нужно на приготовление. Иными слови, если вы натерли картофель на крупной терке, жарьте драники немного дольше, чем если бы вы перебили картофель на блендере.

Что добавить в драники, чтобы они не разваливались

Драники могут разваливаться по нескольким причинам: картофель дал слишком много сока, в тесте слишком мало яиц, либо вам попался картофель с низким содержанием крахмала. Чтобы драники не разваливались, слейте лишнюю жидкость с теста. Хорошенько перемешайте натертый картофель и вбейте в него сырое яйцо. Если не поможет – добавьте несколько ложек крахмала.

Драники с мясом

Приготовить драники с мясом гораздо проще, чем может казаться. Секрет драников с начинкой заключается в том, что вы кладете ложку теста на сковороду, накрываете сковороду крышкой и ждете буквально минуту. Как только тесто слегка схватится, вы кладете на него начинку и сверху запечатываете драник еще одной ложкой теста. Накрываете сковороду крышкой и жарите драники до румяной корочки.

Правильные драники

Правильные драники должны быть мягкими, пышными, с румяной хрустящей корочкой. Настоящие драники должны быть белого цвет и иметь нежную структуру. Если драники получились резиновыми – вы добавили слишком много муки, если деруны слишком тонкие – вы не слили лишнюю жидкость.

Что добавить в деруны, чтобы они были пышными

Пышные драники приготовить достаточно просто. Для этого посолите натертый картофель и дайте ему постоять пару минут. Слейте жидкость, которую выделит картофель. После чего добавьте в тесто несколько ложек муки или крахмала.

Нужно ли в драники добавлять яйцо

Да, нужно и желательно не одно, а два яйца. Но нужно учесть, что яйца сделают тесто более жидким, поэтому либо слегка слейте жидкость, которую выделит картофель, либо добавьте в тесто пару ложек муки или крахмала.

С чем можно приготовить драники

Драники – универсальное блюдо, для которого подойдет любая начинка. Вы можете использовать любой мясной фарш на ваш вкус. Также в драники можно положить натертый твердый сыр, соленый творог, мелко нарезанную копченую колбасу или ветчину.

ТОП вкусных простых рецептов дерунов

Деруны рецепт классический

1 кг сырого картофеля натереть на терке;

добавить 2 яйца;

соль, молотый перец по вкусу;

добавляем натертую на терке луковицу;

добавляем 4 столовые ложки муки.

Все перемешиваем и жарим драники на среднем огне под крышкой до румяной корочки. Подаем с чесноком и сметаной.

Драники с мясом рецепт

800 кг сырого картофеля натереть на терке;

добавить 2 яйца;

добавляем натертую на терке луковицу;

4 столовые ложки муки.

Все перемешиваем и добавляем по вкусу соль и перец.

400 грамм любого фарша солим и перчим. При желании можно добавить в фарш натертую на терке луковицу, либо мелко нарезанную свежую зелень. Кладем на раскаленную сковороду ложку теста, сверху чайную ложку фарша и накрываем фарш еще одной ложкой картофельного теста. Жарим драники с мясом под крышкой на среднем огне. Подаем со сметаной.

Быстрые драники

Быстрые драники – это классический рецепт без начинки с минимумом ингредиентов.

600 грамм сырого картофеля натираем на крупной терке;

добавляем 1 яйцо;

3 столовые ложки муки;

соль и перец по вкусу.

Жарим под крышкой до румяной корочки

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить картофельные драники с мукой и без нее.