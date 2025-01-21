Вы могли не знать, но масло при жарке яиц можно и не использовать.

Яйца - один из тех продуктов, который мы можем съесть как на завтра, так на обед и на ужин. Яйца никогда не надоедают, ведь существует огромное множество способов их приготовления. Однако сейчас стоит остановиться на таком способе приготовления, как жарка. Тем более, что есть один очень простой трюк, который позволяет "обмануть" процесс жарки, не используя ни масла, ни сливочного масла, пишет Express.

Хотя полезные жиры являются важной частью здорового питания, они довольно калорийны. Если вы стараетесь сократить их количество, этот рецепт для вас.

Простой трюк был представлен TikTok-пользователем SugarPinkFood. Благодаря ему можно приготовить яйцо с жидким желтком всего за несколько минут. Для этого понадобится вода.

Для начала необходимо поставить сковороду на средний огонь. А потом добавить немного воды, дать ей нагреться и после этого добавить яйца.

Разбив яйца на сковороду, девушка добавила ещё немного воды с обеих сторон сковороды, а затем накрыла её крышкой. Она также отметила, что можно использовать тарелку, если нет крышки подходящего размера.

"Вода помогает предотвратить прилипание яиц к сковороде. Они всегда получаются идеальными. Я всегда готовлю жареные яйца именно так. Я не добавляю ни масла, ни чего-либо ещё", - отметила автор ролика в TikTok.

Нужно оставить яйца готовиться на пару минут. И все.

Другие новости о яйцах

Ранее УНИАН сообщал, что было названо самое полезное масло для приготовления яиц. Каждое масло по разному влияет на наш организм, однако некоторые из них более полезные, чем другие. В частности, оливковое.

Кроме того, существует ряд продуктов, в которых белка гораздо больше, чем в яйце. Их минимум 10, включая креветки, овсянку, греческий йогурт и так далее.

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