Это довольно сильно раздражает, когда принтер зажевывает бумагу. Однако не отчаивайтесь - есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы решить эту проблему без обращения к мастеру.

Принтер дома или в офисе удобен для распечатки документов и фотографий. Однако иногда принтер может зажевать и смять бумагу, что приводит к неудобствам и затрудняет процесс печати. Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, не отчаивайтесь! Давайте разбираться, что делать, если принтер зажевал бумагу и не печатает.

Что делать, если принтер зажевал бумагу: HP и не только

Если ваш принтер зажевал бумагу, следует сделать несколько простых действий:

Выключите его и отсоедините от розетки. Это важно для вашей безопасности.

Откройте принтер и достаньте листы бумаги, которые не зажало.

Аккуратно извлеките картриджи с тонером, чтобы не испачкаться, не разлить и не рассыпать краску.

Широко возьмите зажатый лист бумаги и вытяните его, чтобы не порвать.

Затем вставьте на место картриджи и закройте принтер.

После всего принтер нужно перезагрузить и можно снова печатать.

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Что делать, если принтер зажевал бумагу - Сanon-модель

Техника Сanon славится своим качеством, но и с ней бывают небольшие проблемы. Если принтер все же замял бумагу и заклинил, то действовать нужно так: выключить принтер, открыть крышку и по необходимости достать картриджи с тонером. Если замятие небольшое, то просто потяните бумагу, держа ее всей ладонью - ролики прокрутятся и лист легко выйдет.

Если замятие серьезное, то понадобится помощь еще одного человека: пусть ваш помощник держит принтер, а вы потяните за бумагу двумя руками. После извлечения бумаги просто повторите действия в обратном порядке: верните тонер на место и закройте принтер. После включения в сеть принтер сам начнет работать.

Что делать, если принтер зажевал бумагу - Epson-модель

Если ваш принтер зажевал бумагу, не стоит отчаиваться.

Как и любой другой принтер, Epson необходимо обесточить.

Откройте крышку и по необходимости извлеките блок с тонером.

Медленно потяните за лист бумаги, который зажало, чтобы достать его.

Проверьте, не осталось ли внутри фрагментов бумаги.

Перезагрузите принтер.

Важно достать всю бумагу, т.к. на валиках могут остаться маленькие ее фрагменты, что будет портить качество печати в дальнейшем.

Принтер зажевал бумагу - как достать безопасно

Бывает такое, что принтер зажевывает бумагу на выходе или принтер берет бумагу на половину и застревает. В таком случае проверьте лоток с бумагой. Достаньте все листы и постучите торцами от стол, чтобы выровнять блок бумаги. Также можно перевернуть стопку бумаги и вновь "зарядить" ею принтер.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, что чаще всего ломается в стиральной машине.

Если ваш принтер регулярно "жует" бумагу, не спешите бежать в мастерскую. Возможно, а такое часто бывает, проблема в самой бумаге. Она или слишком плотная или слишком тонкая. Проверьте инструкцию - в ней должны быть указания о том, какую именно бумагу стоит использовать для вашей модели принтера.

Важно. Не пытайтесь извлечь бумагу из принтера острыми предметами, например, с помощью ножниц или пассатижей. Ими легко повредить головки принтера или нанести другой ущерб, из-за которого аппарат затем не примут на ремонт по гарантии.

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