Принтер дома или в офисе удобен для распечатки документов и фотографий. Однако иногда принтер может зажевать и смять бумагу, что приводит к неудобствам и затрудняет процесс печати. Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, не отчаивайтесь! Давайте разбираться, что делать, если принтер зажевал бумагу и не печатает.
Что делать, если принтер зажевал бумагу: HP и не только
Если ваш принтер зажевал бумагу, следует сделать несколько простых действий:
- Выключите его и отсоедините от розетки. Это важно для вашей безопасности.
- Откройте принтер и достаньте листы бумаги, которые не зажало.
- Аккуратно извлеките картриджи с тонером, чтобы не испачкаться, не разлить и не рассыпать краску.
- Широко возьмите зажатый лист бумаги и вытяните его, чтобы не порвать.
- Затем вставьте на место картриджи и закройте принтер.
После всего принтер нужно перезагрузить и можно снова печатать.
Что делать, если принтер зажевал бумагу - Сanon-модель
Техника Сanon славится своим качеством, но и с ней бывают небольшие проблемы. Если принтер все же замял бумагу и заклинил, то действовать нужно так: выключить принтер, открыть крышку и по необходимости достать картриджи с тонером. Если замятие небольшое, то просто потяните бумагу, держа ее всей ладонью - ролики прокрутятся и лист легко выйдет.
Если замятие серьезное, то понадобится помощь еще одного человека: пусть ваш помощник держит принтер, а вы потяните за бумагу двумя руками. После извлечения бумаги просто повторите действия в обратном порядке: верните тонер на место и закройте принтер. После включения в сеть принтер сам начнет работать.
Что делать, если принтер зажевал бумагу - Epson-модель
Если ваш принтер зажевал бумагу, не стоит отчаиваться.
- Как и любой другой принтер, Epson необходимо обесточить.
- Откройте крышку и по необходимости извлеките блок с тонером.
- Медленно потяните за лист бумаги, который зажало, чтобы достать его.
- Проверьте, не осталось ли внутри фрагментов бумаги.
- Перезагрузите принтер.
Важно достать всю бумагу, т.к. на валиках могут остаться маленькие ее фрагменты, что будет портить качество печати в дальнейшем.
Принтер зажевал бумагу - как достать безопасно
Бывает такое, что принтер зажевывает бумагу на выходе или принтер берет бумагу на половину и застревает. В таком случае проверьте лоток с бумагой. Достаньте все листы и постучите торцами от стол, чтобы выровнять блок бумаги. Также можно перевернуть стопку бумаги и вновь "зарядить" ею принтер.
К слову, ранее УНИАН рассказывал, что чаще всего ломается в стиральной машине.
Если ваш принтер регулярно "жует" бумагу, не спешите бежать в мастерскую. Возможно, а такое часто бывает, проблема в самой бумаге. Она или слишком плотная или слишком тонкая. Проверьте инструкцию - в ней должны быть указания о том, какую именно бумагу стоит использовать для вашей модели принтера.
Важно. Не пытайтесь извлечь бумагу из принтера острыми предметами, например, с помощью ножниц или пассатижей. Ими легко повредить головки принтера или нанести другой ущерб, из-за которого аппарат затем не примут на ремонт по гарантии.