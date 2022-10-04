Любой хозяйке важно знать, что делать, если стиральная машина вдруг перестала работать.

Стиральная машина давно стала прибором, без которого обходится редкая хозяйка. Наверняка, она занимает почетные первые места в перечне бытовой техники must have.

Чтобы быть готовой к любой внештатной ситуации, каждой хозяйке важно будет узнать, что чаще всего ломается в стиральной машине, что делать, если стиральная машина перестала работать во время стирки.

Проблемы со стиральной машиной: топ-5 распространенных поломок

Под машиной образуется лужа. По словам экспертов, чаще всего вода появляется под стиральной машиной из-за накопления ворса и грязной воды в манжете люка. Обязательно проверьте эту деталь, не требует ли она замены.

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После стирки в баке остается вода. Причин может быть несколько – засорение фильтра или сливного шланга, а также поломка электрического сливного насоса. Поможет или очистка загрязненных деталей, или срочный ремонт.

Вода в стиральной машине не нагревается. Скорее всего, поломался датчик температуры (термистор) или же нагревательный элемент. Лучше всего для выяснения причины поломки в данном случае вызвать мастера.

При работе стиральная машина подозрительно шумит. Первым делом проверьте барабан, возможно, в него попал какой-то посторонний предмет. Если внешний осмотр не дал результата, придется вызывать ремонтника.

Сбой в работе панели управления. В том случае, если во время работы панель управления стиральной машины начала мигать, прибор необходимо срочно отключить от энергосети. После этого обязательно стоит вызвать мастера.

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