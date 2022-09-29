Чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми - читайте в материале УНИАН.

У многих хозяюшек есть аллергия на химические бытовые средства, которая вызывает чихание, покраснение на руках и даже затрудняет дыхание. Оказывается, есть один секретный натуральный ингредиент, который позволит помыть окна без разводов и надолго оставит их чистыми.

Ранее УНИАН рассказывал, как очистить унитаз содой и уксусом, а сегодня вы узнаете, почему уксус нужно добавлять в воду, чтобы не было разводов на стекле.

Что добавить в воду, чтобы не было разводов на стекле

Каждая хозяюшка задается вопросом, чем помыть окна, чтобы они долго оставались чистыми. В этом вам поможет уксус, разведенный с водой. Возьмите три стаканы воды и добавьте в нее один стакан уксуса. Тщательно все размешайте и приступайте в мытью окон.

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Как помыть окна с улицы

Обычно окна внутри жилья моют чистыми тряпками или газетой. Но дотянуться до окон с улице так будет очень сложно. Поэтому там можно помыть окна шваброй без разводов. Чтобы окна блестели, нужно смочить швабру в растворе, затем двигаться горизонтально и сверху вниз. После тщательно протрите их сухой шваброй.

Лайфхаки для мытья окон

Если на ваших окнах есть устойчивое пятно, его нужно "размочить". Нанесите воду с уксусом на окна и оставьте на несколько минут. После без лишних усилий и надавливаний протрите стекла. Чттобы довести окна до блеска, повторите эту манипуляцию сухой и чистой тряпкой.

Кроме того, запах уксуса достаточно сильный, поэтому после мытья окон этим раствором, необходимо проветрить квартиру.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно убирать квартиру.

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