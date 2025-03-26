Каждый водитель должен знать, как правильно очищать свое авто.

Любой автомобиль, которым вы пользуетесь регулярно, требует ухода. Дело не только в заправке и посещении СТО, нужно еще и мыть его правильно. Нарушение технологии приведет в лучшем случае к быстрому загрязнению, в худшем - к повреждению лакокрасочного покрытия. Узнайте, как правильно мыть машину, чтобы такого не случилось.

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Как мыть машину - главные ошибки водителей

Эксперты издания Express рассказали, как часто нужно мыть машину и каким образом это делать. Первый совет - авто необходимо очищать минимум раз в месяц, но если пользуетесь им чаще, смотрите на степень загрязнения, для каждого водителя периодичность будет индивидуальной.

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Строго не рекомендуется мыть машину под прямыми солнечными лучами. Все дело в том, что вода на кузове автомобиля испарится гораздо быстрее, чем он успеет высохнуть сам. На горячем металле останутся разводы от воды и моющего средства.

Особенно опасна такая привычка в летнюю жару - если погода будет особенно теплой, мыло может высохнуть до того, как вы его смоете, и его будет гораздо сложнее отмыть.

Второй совет заключается в том, чтобы не ставить чистую машину под деревья. Велика вероятность попадания на авто липкого сока или птичьего помета, и вам придется заново отмывать "лошадку". Плохая идея - парковать авто рядом со строительными площадками или другими источниками большого количества пыли и грязи.

Чем мыть машину лучше всего

В материале сказано, что лучше избегать автоматических моек, вместо этого приучайтесь мыть авто самостоятельно. Быстро вращающиеся ролики могут собирать грязь и песок от предыдущих автомобилей, что может привести к появлению мелких царапин или "сводов" на краске. То же самое касается и моек самообслуживания. Идеальный вариант, чем мыть машину в домашних условиях - это приобрести губку, шампунь для авто, взять в руки шланг и чистое ведро.

Использовать моющее средство для посуды или губки для тарелок, чтобы помыть машину, не нужно. У таких мочалок слишком высокая абразивность, а в составе моющего средства могут оказаться компоненты, в перспективе повреждающие автомобильную краску.

Обязательно после мойки смазывайте машину воском и полируйте. Многие водители считают это излишествами, но на самом деле это помогает скрыть мелкие царапины, небольшие пятна, а также дополнительно покрыть краску защитным слоем.

Если вам нужно почистить салон авто, то лучше взять специальный пылесос, если его нет, подойдет и бытовой, но ставьте его не на самую высокую мощность. Также можно пользоваться щеткой для пыли и влажной тряпкой. Никаких лосьонов "для блеска салона" быть не должно - они, наоборот, ускоряют загрязнение обивки.

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