цей матеріал доступний українською

Во Львовской области на базе отдыха утром взорвался внедорожник, есть погибший (фото)

09:12, 28 июля 2020
Происшествия
548 0
Авто взорвалось сегодня утром / Фото: Нацполіція

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостиском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кропивницком дети играли с настоящей гранатой (фото)

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero. В салоне авто было тело мужчины без признаков жизни. После установления личности погибшего стало известно, что это 41-летний львовянин.

"Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейский на авто сбил человека и скрылся.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter