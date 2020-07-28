Во Львовской области на базе отдыха утром взорвался внедорожник, есть погибший (фото)

Тело погибшего мужчины нашли в салоне авто.

На Львовщине утром во вторник произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостиском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero. В салоне авто было тело мужчины без признаков жизни. После установления личности погибшего стало известно, что это 41-летний львовянин.

"Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - отметили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейский на авто сбил человека и скрылся.

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