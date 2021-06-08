Отмечается, что угрозы прекращения газоснабжения в населенных пунктах нет.

В Ивано-Франковской области на газопроводе «Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы» сегодня в полдень произошла разгерметизация трубы.

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Отмечается, что ЧП произошло на магистральной сети «Прикарпатьетрансгаз».

В пресс-службе Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщили, что спасатели прибыли на место происшествия, однако возгорания не обнаружили.

На месте инцидента работают соответствующие службы. Правоохранители расследуют причины аварии.

Компания «Оператор ГТС Украины» сообщает о разгерметизации участка газопровода в Ивано-Франковской области.

«Оператор ГТС Украины» сообщает о разгерметизации на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм «Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы» без возгорания вблизи села Клузов Ивано-Франковской области, которая произошла в 12:40 8 июня. Пострадавших в результате инцидента нет», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что угрозы прекращения газоснабжения в населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в Европейский Союз.

«Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для жителей населенных пунктов вблизи отсутствует», - отметили в компании.

Детали инцидента и его причины устанавливаются и будут сообщены в ближайшее время.

«К сожалению, наша работа связана с возможностью отказов оборудования. Участок инцидента локализован. Поставки газа местным потребителям обеспечены через другой газопровод», - написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

Макогон пояснил, что это газопровод местного значения, а не магистральный газопровод.

«Прошу не распространять фейки, которые играют на руки сторонникам «Северного потока-2». За 2-3 суток отремонтируем», - добавил он.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабинет министров принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».

22 мая 2019 года Кабмин внес изменения в постановление об отделении газотранспортной системы от «Нафтогаза» по модели ownership unbundling, передав под управление «Нафтогаза» нового оператора ГТС - компанию «Магистральные газопроводы Украины» - до 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

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Авторы: Анна Бредихина, Богдан Яриш