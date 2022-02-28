Военный страны-агрессора требовал мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.

В Бердянске Запорожской области российский военный застрелил местного жителя из-за отказа предоставить мобильный телефон.

Об этом сообщает Запорожская облгосадминистрация.

"Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ. Вот таким образом выполняется так называемая "военная операция" целью которой является "защита украинцев, жертв издевательств и геноцида", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что доказательствами мародерств и грабительских действий захватчиков являются видео с камер магазинов, местных жителей, АЗС.

Как сообщал УНИАН, Бердянский район временно оккупирован российскими захватчиками. Отдел полиции расформирован, городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

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