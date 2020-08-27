Министр внутренних дела Аваков, отметил, что нападавшие стреляли «в таких же, ехавших с политических гастролей».

Стрелявших по микроавтобусу на трассе под Харьковом задержали. В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Как сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, информация о гибели кого-либо участников противостояния не соответствует действительности.

Машины, на которых были нападавшие, установлены.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа напавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области. Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые фомирования. Право на законное применение силы есть только у государства», – написал Геращенко.

Министр внутренних дела Арсен Аваков, в свою очередь, отметил, что нападавшие стреляли «в таких же, ехавших с политических гастролей».

«Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция», – добавил министр.

Стрельба на трассе под Харьковом: что случилось

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил, что на трассе «Киев-Харьков» расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».

Он заявил, что на микроавтобус напали представители «Нацкорпуса», и что есть погибшие и раненые. Позднее он уточнил, что есть лишь тяжелораненый.

В полиции рассказали подробности инцидента.

Конфликт между организацией Кивы и Нацкорпусом в Киеве 25 августа

Во вторник, 25 августа, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов между представителями «Национального корпуса» и представителями организации народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» произошла стычка со стрельбой.

Кива заявил, что активисты "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" "совершили подлое нападение" на членов его организации "с целью убить, запугать, заткнуть и остановить".

В то же время представители «Нацкорпуса» заявили, что это представители «силового отряда» нардепа с оружием напали на их активистов.

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Автор: Андрей Василюк