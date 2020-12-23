В столице с начала суток произошло уже более 160 аварий.

В Украине с начала этих суток зафиксировано уже более 500 дорожно-транспортных аварий, в которых 8 человек погибли.

Читайте такжеИз-за снегопада столичные таксисты удвоили тарифОб этом говорится в обнародованной патрульной полицией Украины оперативной статистике ДТП по состоянию на 13:00.

Отмечается, что с начала суток на линию «102» поступило 587 сообщений об авариях на территории Украины. Среди них 38 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными. В результате 8 человек погибли и 35 травмированы.

Как сообщается, в Киеве зафиксировано 161 сообщение о ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

Снег в Киеве

Киев в среду, 23 декабря, начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах украинской столицы.

По состоянию на утро, на 10:00, снег можно наблюдать в Подольском районе. Там он менее чем за час присыпал землю. В Святошинском районе осадки тоже есть, но не такие сильные.

Из-за снегопада Киев скован глухими пробками.

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Автор: Инна Андалицкая