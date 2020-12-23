В Украине с начала этих суток зафиксировано уже более 500 дорожно-транспортных аварий, в которых 8 человек погибли.
Читайте такжеИз-за снегопада столичные таксисты удвоили тарифОб этом говорится в обнародованной патрульной полицией Украины оперативной статистике ДТП по состоянию на 13:00.
Отмечается, что с начала суток на линию «102» поступило 587 сообщений об авариях на территории Украины. Среди них 38 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными. В результате 8 человек погибли и 35 травмированы.
Как сообщается, в Киеве зафиксировано 161 сообщение о ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
Водителей призывают быть внимательными и осторожными.
Снег в Киеве
- Киев в среду, 23 декабря, начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах украинской столицы.
- По состоянию на утро, на 10:00, снег можно наблюдать в Подольском районе. Там он менее чем за час присыпал землю. В Святошинском районе осадки тоже есть, но не такие сильные.
- Из-за снегопада Киев скован глухими пробками.
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