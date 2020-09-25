В Киеве сегодня утром загорелась многоэтажка на жилом массиве Троещина.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Утро начинается не с кофе: серьёзный пожар жилого дома в Киеве на улице Закревского 41 А, Троещина. На месте спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Запорожье двое мужчин сгорели в автомобиле в результате ДТП (фото)
По предварительной информации, возгорание произошло на лестничной клетке одного из верхних этажей. После этого огонь начал стремительно распространяться.
Позже в ГСЧС рассказали, что получили сообщение о пожаре в 16-этажке в 8:23. На месте установлено, что возгорание произошло на 12 этаже. Спасатели проводят эвакуацию жителей смежных квартир и верхних этажей, продолжается ликвидация пожара.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В результате взрыва в ресторане в Киеве пострадали три человека - ГСЧС (фото)
- Под Киевом локализовали пожар на военном полигоне (фото)
- Один из районов Киева затянуло смогом: названа причина
- В Софиевской Борщаговке под Киевом при пожаре выгорели 6 квартир, есть пострадавший (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram