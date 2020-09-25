На месте работают спасатели / dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Утро начинается не с кофе: серьёзный пожар жилого дома в Киеве на улице Закревского 41 А, Троещина. На месте спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, возгорание произошло на лестничной клетке одного из верхних этажей. После этого огонь начал стремительно распространяться.

Позже в ГСЧС рассказали, что получили сообщение о пожаре в 16-этажке в 8:23. На месте установлено, что возгорание произошло на 12 этаже. Спасатели проводят эвакуацию жителей смежных квартир и верхних этажей, продолжается ликвидация пожара.
Задымление наблюдается на верхних этажах / dtp.kiev.ua

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Автор: Юрий Годован