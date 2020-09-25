Возгорание произошло на лестничной клетке верхнего этажа.

В Киеве сегодня утром загорелась многоэтажка на жилом массиве Троещина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Утро начинается не с кофе: серьёзный пожар жилого дома в Киеве на улице Закревского 41 А, Троещина. На месте спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, возгорание произошло на лестничной клетке одного из верхних этажей. После этого огонь начал стремительно распространяться.

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Автор: Юрий Годован