В полиции устанавливают обстоятельства нападения "копов" на журналистов возле Кабмина

Журналист Кутепов в Facebook выложил видео инцидента с участием сотрудников спецподразделения ТОР, которые во время прямого эфира напали на съемочную группу, толкали людей, сломали аппаратуру.

Полиция заявляет, что устанавливает обстоятельства инцидента между патрульными и журналистами в столичном Мариинском парке.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, в дежурную часть поступила информация от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.

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Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственного бюро расследований для принятия процессуального решения.

В свою очередь, журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook выложил видео инцидента с участием сотрудников спецподразделения ТОР, которые во время прямого эфира напали на съемочную группу в Мариинском парке, толкали, матерились и сломали аппаратуру.

Судя по видео инцидента, к Кутепову и еще одному журналисту Никите Мекензину подошли работники ТОР с требованием не стоять на склоне холма, где "зеленая территория", а перейти на тротуар. На замечание журналиста, что он выполняет свою работу - снимает митинг предпринимателей под Кабинетом министров, полицейские отреагировали агрессивно. Один из них заявил: "Я последний раз прошу!", после чего начал толкать журналиста и выражаться нецензурно.

Как видно на видео, правоохранители потребовали прекратить съемку, затем снова начали толкать журналиста, сломали стабилизатор к видеокамере. При этом сотрудники полиции отказались представиться.

Съемочная группа вызвала полицию в связи с инцидентом.