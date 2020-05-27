В Харькове сломали нос женщине-трансгендеру

По словам женщины, причиной нападения была ее сексуальная ориентация.

В Харькове трое неизвестных сломали нос трансгендерной женщине, которая возвращалась с работы.

О происшествии сообщает Hromadske.

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Сначала мужчины оскорбляли ее, а потом ударили в лицо и сломали нос. В результате пострадавшую госпитализировали.

Сейчас правозащитники помогают найти адвоката, правда полиция так и не установила личности нападавших.

Эксперт правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Александр Зинченко рассказал, что в полиции ей не сообщили, открыто ли уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, трое из пяти представителей ЛГБТ+ в ЕС не держатся за руки со своими партнерами и партнершами, а двое из пяти за последний год подвергались травле.

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