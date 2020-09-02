Он заявил, что полиция уже нашла машину, на которой передвигались нападавшие.

Нардеп Антон Поляков после нападения рассказал о своем самочувствии и описал людей, с которыми у него произошел конфликт утром 2 сентября в Киеве.

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В эфире "Апостроф TV" он заявил, что полиция уже нашла машину, на которой передвигались нападавшие. При этом о судьбе хулиганов ему ничего не известно.

По словам депутата, он чувствует себя нормально и с утра уже находится в здании парламента. Также Поляков отметил, что нападавшие на него были в неадекватном состоянии.

"Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, затем поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал. После заседания комитета поеду в районное отделение полиции", - сказал он.

Нападение на нардепа Антона Полякова в Киеве: что произошло

Первым об инциденте сообщило издание «Обозреватель». Отмечалось, что в 5:00 2 сентября возле кафе "Джав" в Шевченковском районе Киева неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

По информации издания, два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

В полиции сообщили первые детали нападения на Полякова и заявили об открытии дела по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Кто такой Антон Поляков

Поляков попал в парламент от партии "Слуга народа", но 15 ноября 2019 года вместе с коллегой Анной Скороход Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа за "неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции".

16 декабря 2019 года Поляков подал заявление о выходе из партии «Слуга народа».

Поляков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдением антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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Автор: Андрей Василюк