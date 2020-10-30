На Львовщине гражданка Германии пыталась нелегально перевезти через границу пятерых граждан Турции.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Во время патрулирования пограничники увидели авто, которое двигалось в сторону Польши, не минуя пункт пропуска.
Машину остановили, однако иностранцы не смогли объяснить, куда направляются. Во время проверки документов пограничники выяснили, что в Украину пассажиры попали легально, но за попытку незаконного пересечения границы им грозит административная ответственность – штраф.
С начала года в области пограничники задержали около 30 граждан Турции, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в страны ЕС.
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