У иностранца украли банковские карты, удостоверение журналиста и три тысячи гривень наличными.

На Подоле в Киеве обокрали французского журналиста.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

О том, что его обокрали, журналист понял, когда вернулся после прогулки домой на съемную квартиру на улице Щекавицкой в Подольском районе. По всей видимости француз стал жертвой уличных карманников. Из рюкзака у него вытащили журналистское удостоверение, карточку французского соцстрахования, банковские карточки и кошелек с тремя тысячами гривень.

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По заявлению потерпевшего полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).

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Автор: УНИАН