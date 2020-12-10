На Подоле в Киеве обокрали французского журналиста.
Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
О том, что его обокрали, журналист понял, когда вернулся после прогулки домой на съемную квартиру на улице Щекавицкой в Подольском районе. По всей видимости француз стал жертвой уличных карманников. Из рюкзака у него вытащили журналистское удостоверение, карточку французского соцстрахования, банковские карточки и кошелек с тремя тысячами гривень.
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По заявлению потерпевшего полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).
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