Мужчина изготавливал продукцию порнографического характера при собственном участии.

В Запорожской области полицейские разоблачили сельского жителя, который распространял в соцсети свои порнографические изображения.

Читайте такжеВ Киеве пьяный маршрутчик попал в ДТП (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В течение нескольких месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следователями документировали противоправную деятельность 39-летнего мужчины.

Мужчина дома изготавливал продукцию порнографического характера при собственном участии и загружал на свою страницу в социальной сети. Согласно полученным выводам экспертов, данные изображения имеют порнографический характер.

Сотрудники полиции провели обыск в доме по месту жительства мужчины. Технику, с помощью которой изготавливались и распространялись изображения, направили на компьютерно-техническую экспертизу.

По данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, квалифицированном по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Автор: Людмила Жерновская