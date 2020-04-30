Вблизи Лебедовской косы в Одесской области на берег выбросило буксир, который тянул буровую платформу (видео)

Оба судна оказались на мели, четверо членов экипажа не пострадали.

Морская авария в Одесской области. У Лебедовской косы на берег выбросило буксир с буровой платформой.

Оба судна оказались на мели, четверо членов экипажа не пострадали. Буксир именно тащил платформу к каналу Дунай-Черное море, как поднялся шторм, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОдесса почувствовала толчки землетрясения из Румынии

В компании владельца судов заявляют, что экипажу ничего не угрожает, потому как пробоин на них нет. Как только утихнет шторм, их отбуксируют обратно на глубину.

Сейчас в Одесской области бушует циклон Ксения, который и принес порывистый ветер вздымающий волны. По прогнозам синоптиков, уже завтра погода в регионе наладится.

Как сообщал ранее УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Позже его снесло ветром до пляжа "Дельфин" в Одессе.