В Черновцах на частном дворе нашли десятки угнанных в Европе мотоциклов (фото, видео)

В Черновцах правоохранители 1 ноября обнаружили в гараже местного жителя 25 мотоциклов, находившихся в международном розыске.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, работники Сторожинецкого отдела полиции во время проведения досудебного расследования по факту похищения мотоцикла, получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого транспортного средства.

По предварительным данным, на территории частного хозяйства в Черновцах краденый мотоциклразбирался на части.

Сотрудники полиции, получив постановление следственного судьи, провели по указанному адресу санкционированный обыск. В гараже 21-летнего жителя Черновцов они обнаружили большое количество запчастей к мототехнике и 25 мотоциклов. Среди найденного обнаружили транспортные средства марок Harley-Davidson, спортивные модели BMW, Suzuki и KTM, а также водный мотоцикл и квадроцикл.

Как отметили в пресс-службе, стоимость некоторых моделей достигает «нескольких десятков тысяч долларов».

«Поскольку у владельца гаража не было регистрационных документов на мототранспорт и он не мог объяснить, откуда у него такое количество дорогих мотоциклов, полицейские изъяли обнаруженный транспорт. Благодаря взаимодействию с сектором международного полицейского сотрудничества правоохранители выяснили, что изъятые мотоциклы были похищены в течение этого года в странах Евросоюза и находятся в международном розыске», - сообщила пресс-служба.

По данному факту следователи Сторожинецкого отдела полиции открыли уголовное производство по статье 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают происхождение изъятого автотранспорта, каналы его поступления в Украину и лиц, вероятно причастных к совершению данного преступления.