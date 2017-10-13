В Житомире полиция задержала трех иностранцев, подозреваемых в ограблении жительницы Коростышева

Вчера в Житомире полицейские задержали трех иностранцев, подозреваемых в ограблении жительницы Коростышева Житомирской области. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, кражу денег и ювелирных изделий из квартиры сына обнаружила 64-летняя жительница Коростышева.

«По словам женщины, пока ее дети находились на отдыхе, она присматривала за жилищем. Когда 12 октября около 10.30 наведалась в дом, ужаснулась: дверь открыта, а в квартире все перевернуто. Как выяснилось, пропали сбережения в иностранной валюте и ювелирные украшения», - уточнили в полиции. Точная сумма пропавших сбережений не указывается.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области провели ряд мероприятий, направленных на установление личностей и задержание злоумышленников. 12 октября их задержали в Житомире. Правоохранители остановили автомобиль Volkswagen Golf с иностранными номерами, на котором передвигались подозреваемые.

За рулем и в салоне находились трое иностранцев – выходцы из кавказского региона в возрасте 51, 36 и 28 лет. Во время осмотра у них изъяли похищенные из квартиры ювелирные изделия и деньги, а также отмычки, средства связи и другие вещи, которые они использовали во время совершения преступления.

«Все трое были задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса. Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления и неоднократно задерживались полицейскими за совершение краж на территории Украины. Их пребывание на свободе объясняется внесением залогов после избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщил УНИАН начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Согласно законодательству, кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.