В Днепре на перекрестке "Муниципальная варта" сбила пешехода (фото)

В Днепре на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гавриленко (бывшая Школьная) сбили пешехода. Об этом сообщает Информатор.

Как стало известно, Chevrolet ехал по проспекту со стороны центра. На пешеходном переходе возле улицы Гавриленко автомобиль не уступил дорогу женщине и сбил ее.

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«Мой подчиненный рассказал, что женщина резко выбежала из-за машины и говорила по телефону в этот момент», — рассказал представитель «Муниципальной Варты».

С женщиной все в порядке, она находится в больнице. Как рассказала полицейский, пострадавшей 47 лет, от удара она оказалась на асфальте, находилась в сознании и могла разговаривать, но не двигалась. Прохожие оказали ей необходимую первую помощь, после чего женщину госпитализировали. Все детали и причины ДТП в дальнейшем будут выяснять правоохранительные органы.

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