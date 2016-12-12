В Чернигове из-под завалов общежития достали подростка

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:36 из-под завалов достали подростка, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются, отметили в ГСЧС.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в Черниговской области, на месте сейчас идут спасательные работы. Эвакуировали всех жильцов общежития, поскольку есть угроза дальнейшего разрушения здания.

На месте работают 40 человек личного состава и 11 единиц техники от ГСЧС.

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Работают следственно-оперативные группы полиции, также полиция обеспечивает охрану порядка.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове сегодня ориентировочно в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.

По данным ГСЧС, причиной обвала стал взрыв, без последующего горения в комнате на четвертом этаже. В результате взрыва произошло обрушение плит перекрытия с первого по четвертый этаж (8 квартир) и разрушения наружной стены с фасадной стороны.

Сообщалось, что ориентировочно два человека находились под завалами, один из которых подавал признаки жизни.