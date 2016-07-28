В Сумской области на испытательной станции "Укроборонпрома" прогремел взрыв, трое погибших

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается в сообщении, предварительно установлено, что во время разгрузки боеприпасов, которые были привезены для утилизации, произошел взрыв. В результате погибли три человека и еще двое получили телесные повреждения.

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Для выяснения обстоятельств трагического происшествия на место выехали представители правоохранительных органов Сумской области, среди которых представители военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины во главе с исполняющим обязанности военного прокурора гарнизона, подчеркивается в сообщении.