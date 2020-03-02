В Одесской области во время ссоры мужчина бросил в колодец жену
В Лиманском районе Одесской области 24-летний местный житель бросил свою 27-летнюю жену в колодец.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о ЧП, случившемся в одном из сел района, поступило в правоохранительные органы от родственников потерпевшей.
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Установлено, что между женщиной и ее супругом произошел конфликт, после которого мужчина ушел из дома.
«Остыв», он вернулся, по его словам, чтобы помириться. Когда же вместо ожидаемого примирения конфликт вспыхнул с новой силой и перерос в драку, мужчина начал душить сою 27-летнюю супругу, а, когда она потеряла сознание, бросил в колодец», - рассказали в главке.
Отмечается, что потерпевшую спас ее брат, который услышал крики. Женщину, получившую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, доставили в больницу.
24-летнего злоумышленника задержали.
Как уточнили в управлении, забрав имущество жены (мобильный телефон и несколько тысяч гривень), он бродил по селу в поиске места, где он мог бы спрятаться.
По факту покушения на убийство начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.