Жизнь ценой в 400 гривен: в Сумах недовольный клиент зарезал женщину-риэлтора

Медики насчитали на теле потерпевшей 26 ножевых ранений.

В Сумах задержали 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве 47-летней женщины-риэлтора.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, вечером 22 ноября в полицию обратился житель Сум, который сообщил, что его жена, которая работает риэлтором, с обеда не выходит на связь.

Заявитель рассказал, что, когда он приехал к ней на работу, помещение, находящееся в центре города на улице Ильинской, было закрыто извне, однако через окно он увидел внутри разбросанные вещи.

Прибыв на место происшествия, правоохранители с помощью специалиста открыли офис, где обнаружили тело 47-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и головы. Медики насчитали на теле потерпевшей 26 ножевых ранений.

В ходе оперативно-следственных действий был установлен мужчина, который 20 ноября заключил с потерпевшей договор на аренду жилья. Придя на допрос, он заметно нервничал, а когда ему предложили пройти исследование на полиграфе, то признался в убийстве.

Как отметили в прокуратуре, нуждаясь в аренде жилья, он нашел в одной из городских газет номер риэлтора и договорился об услуге. Она дала ему несколько адресов, по которым жилье сдавалось в наем.

«Однако каждый раз его ожидала неудача – то в квартире проводили ремонт, то жилье уже арендовали, то хозяева решили квартиру не сдавать. Молодой человек еще раз обратился к риэлтору, и женщина снова дала ему несколько адресов. Результат был аналогичным. Тогда он пришел к ней в офис и потребовал вернуть ему 400 гривен, которые он заплатил за услугу в качестве аванса. Именно эти деньги и стали «камнем преткновения» в их разговоре. В конце собеседники поссорились, и разговор закончился гибелью женщины от рук мужчины», - рассказали в прокуратуре.

Чтобы скрыть преступление, человек закрыл офис ключами, взятыми со стола, которые затем выбросил вместе с ножом.

Сегодня правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства.

«Он из вполне приличной семьи, работает, никогда ранее не имел проблем с законом. Своей причастности к совершенному преступлению не отрицает», - заявил начальник Главного управления Нацполиции в области Руслан Пиняга.

Сейчас следователи готовят документы относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и ходатайство в суд по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы.