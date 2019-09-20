В аэропорту Ивано-Франковска произошло ЧП с пассажирским самолетом
11:38, 20 сентября 2019Происшествия
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Причина аварийной посадки – сигнал датчика неисправности шасси.
Иллюстрация REUTERS
В международном аэропорту «Ивано-Франковск» вчера вечером совершил аварийную посадку самолет «Валенсия - Киев» с 90 лицами на борту.
Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
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Согласно информации, 19 сентября в 21.26 спасателям поступило сообщение о том, что в аэропорту Ивано-Франковска совершает аварийную посадку авиарейс «Валенсия - Киев».
Отмечается, что на борту вместе с членами экипажа находились 90 человек.
«В 21.37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 для подразделений УГСЧС дана команда - отбой. Причина аварийной посадки - сигнал датчика неисправности шасси», - сообщили в управлении ОГА.
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