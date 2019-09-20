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В аэропорту Ивано-Франковска произошло ЧП с пассажирским самолетом

11:38, 20 сентября 2019
Происшествия
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Согласно информации, 19 сентября в 21.26 спасателям поступило сообщение о том, что в аэропорту Ивано-Франковска совершает аварийную посадку авиарейс «Валенсия - Киев».

Отмечается, что на борту вместе с членами экипажа находились 90 человек.

«В 21.37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 для подразделений УГСЧС дана команда - отбой. Причина аварийной посадки - сигнал датчика неисправности шасси», - сообщили в управлении ОГА.

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Теги: #самолет#Ивано-Франковск